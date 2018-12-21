От 200 до 400 тысяч тенге получают водители автобусов в Астане

Сегодня на столичных общественных маршрутах трудится 1500 водителей.

На брифинге руководство компании ТОО "Астана LRT" рассказало, сколько платят сейчас водителям на общественном транспорте в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам директора департамента транспортного контроля "Астана LRT" Самата Шаймерденова, в среднем зарплата по всем автопаркам и перевозчикам в районе 250 тысяч тенге у каждого водителя.

"Где-то кто работает без консультанта - у него есть определенная надбавка, у кого есть перевыполнение плана по валидации - у него тоже дополнительный бонус. Где-то он сменился, поработал чуть больше, чем надо. Минимально с 200 тысяч начинается, максимально до 400 тысяч доходит", - пояснил он.

Также его слова дополнил председатель правления компании Бекмырза Игенбердинов.

"Есть даже система такого агрегирования в автопарках: ставят по классности - герои, супергерои, доска почета. Водитель, у которого нет жалоб, ДТП, выполняет все условия и требование, любит свою работу – то, конечно, он становится в разряд супергероев и у него хорошая зарплата", - указал он.

Вместе с тем глава "Астана LRT" сообщил, что сегодня имеется определенный дефицит водителей у автопарков.

"Дефицит водителей есть - дефицит профессионалов есть всегда по большому счету. Особенно в общественном транспорте. Я не оправдываю наших водителей, но как водитель я их могу понять - ездить с утра до вечера по маршруту при нашем трафике. Работа достаточно эмоционально нагруженная, через него в течение дня проходят тысячи людей с разным настроением, энергетикой. Перед носом пытаются подрезать, выскочить на бас лайн. Водителю нужно всю дорогу на 360 градусов контролировать ситуацию, как вне автобуса, так и внутри", - пояснил он.

Игенбердинов сетует, что на работу к ним приходят люди в центр квалификации "и элементарно ПДД сдать не могут".

"Не говоря о психологических тестах. Как таких людей садить на автобус. Условно мы считаем, что должно быть по 2-3 человека на автобус, чтобы не было переработки 8-часовой. Если о цифрах, то по всему городу нехватка около 900 человек. Если мы говорим что переработок абсолютно нет, но пока они перерабатывают. Сейчас в Астане 1500 водителей", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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