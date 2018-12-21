На 30 млн тенге оштрафованы астанчане за безбилетный проезд в автобусах

Всего привлечено к ответственности с начала года около семи тысяч "зайцев".

По словам директора департамента транспортного контроля "Астана LRT" Самата Шаймерденов, с начала этого года к административной ответственности сотрудниками МПС привлечено порядка 7 тысяч пассажиров, уклоняющихся от оплаты за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Zakon.kz.

"Законодательно регламентировано требование согласно ст. 20 закона РК "Об автомобильном транспорте", где предусмотрено, что пассажир обязан производить оплату за проезд в общественном транспорте. Но имеет место, когда некоторые лица эти требования игнорируют и самостоятельно при посадке в автобус не производится регистрация транспортных карт в транспорте", - сказал он.

Всего привлечено к ответственности с начала года около семи тысяч "зайцев", которые оштрафованы на 30 млн тенге. Наравне с пассажирами несут наказание перевозчики.

"В отношении перевозчиков автомобильных принимаются административные меры. Сегодня касательно водительского состава посредством материалов, которые направляются в органы МПС для принятия мер, привлечено порядка 900 водителей автобусов к административной ответственности. Сумма штрафов составляет прядка 12 млн тенге", - заключил Шаймерденов.

Оксана Скибан, Астана.

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