Семейная трагедия разыгралась в одной из квартир Караганды

Во время ссоры молодой человек зарезал брата-близнеца.

В Караганде произошло убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

15 декабря в дежурную часть Кировского отдела полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул.Медицинской ножом ранен 21-летний молодой человек.

На месте преступления следственно-оперативной группой был задержан 21-летний брат-близнец потерпевшего, который признался в том, что из-за возникшей ссоры нанес ему ножевые ранения. Пострадавший скончался по пути в больницу.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

По факту убийства начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК.

Иная информация согласно статьи 201 УПК РК не разглашается.

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