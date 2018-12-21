Браслеты здоровья бесплатно получат пациенты трех поликлиник в Астане

Браслет водонепроницаемый, носить его нужно круглосуточно, и он не доставляет дискомфорта.

В Астане диспансерные пациенты трех поликлиник №4, 9 и 10 получат браслеты здоровья, передает корреспондент Елорда Инфо.

Пациенты из группы риска с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, всего 210 человек, принимают участие в пилотном проекте. Им бесплатно раздадут браслеты здоровья. Пилотный проект реализуется в рамках Программы управления хроническими неинфекционными заболеваниями.

Жительница Астаны Шолпан Еликеева одной из первых получила такой браслет. Она уже несколько лет находится на учете в своей поликлинике.

«Браслет я уже ношу неделю, думаю, помощь будет хорошая, потому что у меня высокое давление. В 2012 году у меня был гипертонический криз, а с этим браслетом я стала увереннее себя чувствовать. Я уже знаю, что там есть все мои данные, какими лекарствами я пользуюсь, моя группа крови, на какие лекарства у меня аллергия», - поделилась Шолпан Еликеева.

В случае потери сознания, браслет отправит информацию на контактные телефонные номера.

«Один раз сканировали, посмотрели с врачом. Сообщение пришло моему сыну, и он сразу же перезвонил мне, чтобы узнать, что со мной случилось. Это очень удобно», - подчеркнула она.

Браслет водонепроницаемый, носить его нужно круглосуточно, и он не доставляет дискомфорта, добавила женщина.

Как отметил руководитель управления общественного здоровья, целью пилотного проекта является совершенствование качества оказания медицинской помощи в стационарах города.

«Суть проекта заключается в том, что нашим пациентам из группы риска, которые имеют высокий риск потери сознания, будут розданы специальные браслеты QR-кодом. Ежегодно по статистике порядка 500 пациентов поступают в наши больницы в бессознательном состоянии. Врачи должны максимально больше узнать о пациенте: чем он болел, какие у него аллергические реакции, какие у него есть противопоказания, есть ли врождённые пороки. Это всё важно знать для того, чтобы принять в кратчайшие сроки решение и спасти жизнь. Бывают такие случаи, когда пациент поступает в реанимацию, и мы не знаем ни родных и близких и не знаем, кому позвонить. По 7-10 дней лежит реанимации, пока найдут его родственники», - сказал Камалжан Надыров.

При отсутствии удостоверения личности сбор информации может занимать несколько часов или дней. Браслет здоровья позволит идентифицировать пациента за пару секунд или в один клик.

По информации управления общественного здравоохранения Астаны, количество диспансерных больных по городу Астана составляет 120 000 человек. Реализовать проект в полной мере намерены до марта 2019 года.

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