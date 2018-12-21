Нам следует глубоко изучить отечественную историю правового развития - Мами

Правовая традиция наших предков создавалась под влиянием правовых систем древних саков, гуннов, тюрков, монголов и переняла самые лучшие их черты - Мами.

21 декабря в Алматы состоялся круглый стол на тему "Правовые традиции Великой степи и конституционные ценности независимого Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано Евразийской юридической академией им Д.А Кунаева совместно с Конституционным Советом Республики и Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Основная цель форума – всестороннее обсуждение недавно обнародованной статьи стратегического характера Президента Республики Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи" и рассмотрение путей осуществления выдвинутых в ней идей.

В работе круглого стола приняли участие руководители государственных органов, известные отечественные ученые и представители неправительственных правозащитных организаций.

Как отметил председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами, опубликованная статья "Семь граней Великой степи" открыла новую страницу в формировании единой нации.

"Статья способствует подъему национального духа и самосознания. Прослеживая историческую связь, мы понимаем и осознаем величие наших предков. Елбасы вновь поставил вопрос актуализации многовекового наследия предков в условиях сегодняшней глобализации и цифровой цивилизации", - обратился он к участникам.

Помимо этого, по словам Кайрата Мами, богатое историческое наследие казахского народа включает и правовые традиции.

"Правовая традиция наших предков создавалась под влиянием правовых систем древних саков, гуннов, тюрков, монголов и переняла самые лучшие их черты. Многие из них по сей день представляют научно-практический интерес. В рамках дополненного общенационального проекта "Рухани Жангыру" нам следует глубоко изучить отечественную историю правового развития", - сказал он, призвав казахстанскую общественность не забывать историю становления казахстанского права.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора, директор представительства Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Алматы Сергей Тохтаров, тема круглого стола тесно перекликается с необходимостью актуализации многовекового наследия предков в условиях цифровой цивилизации.

"Правовое наследие и культура сегодняшнего Казахстана имеет богатые традиции, уходящие корнями в историческое прошлое казахского народа. Великое наследие, бережно сохраняемое в живой памяти народа как бесценный духовный опыт, служит нравственным ориентиром для новых поколений казахстанцев. Известно, что законодательный свод Великой степи "Жеті жарғы" является не только устным артефактом традиционного права, но и бесценным источником глубокой исторической памяти казахов, эталонном законности и справедливости", - сказал Тохтаров.

Он подчеркнул, что за годы независимости в стране была сформирована государственная идентичность, созданы политико правовые, социально-экономические и духовно-нравственные основы казахской гражданской идентичности.

"Сегодня в повестке дня вопросы сохранения богатого исторического наследия казахского народа как обязательного условия дальнейшего совершенствования правового и конституционного развития страны", - отметил Сергей Тохтаров.

В ходе мероприятия также выступил представитель посольства Франции в Алматы Жиль Мамец, а также преподаватели Евразийской юридической академией им Д.А Кунаева.

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