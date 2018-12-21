В 2019 году начнется реконструкция вокзала "Алматы-1"

В 2020 году приступят к работам на "Алматы-2".

Железнодорожные вокзалы "Алматы-1" и "Алматы-2" передадут в коммунальную собственность города, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Об этом в ходе рабочей поездки премьер-министра Бакытжана Сагинтаева в Алматы сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек. По его словам, данная мера позволит акимату провести реконструкцию вокзалов, увеличив пропускную способность пассажиропотока, а также развивать их как часть транспортной инфраструктуры города.

Планируемое начало реконструкции "Алматы-1" в 2019 году и "Алматы-2" в 2020.

В рамках проводимой модернизации городских пространств за счет местного бюджета в этом году уже реконструированы обе привокзальные площади, где расширены площади озеленения и уложена тротуарная плитка. Перед самими вокзалами произведено перераспределение потоков с приоритетом для общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы с островками безопасности и установлены камеры видеонаблюдения.

Стоит отметить, что ранее в коммунальную собственность города были возвращены ряд других знаковых объектов Алматы.

Возврат земель КЦДС "Атакент" позволил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса с демонтажем различных пристроек на газонах и высадкой деревьев. В целях обеспечения безопасного передвижения пешеходов ликвидирована стихийная парковка и запрещен въезд на территорию.

Ещё на одном возвращенном государству земельном участке в скором времени появится Музей сакской культуры под открытым небом. Между акиматом мегаполиса и одним из банков второго уровня была достигнута договорённость о передаче в территории площадью 2,7 гектар в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца.

Ранее городу передан земельный участок под строительство жилого комплекса в северной части парка "Южный", где с учетом рекомендаций жителей района ведется реконструкция парковой зоны.

После передачи в коммунальную собственность города территории природного памятника "Роща Баума" проведена инвентаризация и возвращены земли площадью 2,5 га, захваченные частными лицами и владельцами автосалона для организации стоянки. В целях благоустройства уже на первоначальном этапе установлены навигационные таблички и пункты полиции. Проводится работа по расширению флоры парковой зоны.

В свою очередь на базе Дворца культуры и спорта имени Балуана Шолака появился первый в стране туристский хаб. В здании уже открыт информационный центр Visit Almaty. Прилегающая территория также определена как единое место для организации нерегулярных туристических маршрутов.

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