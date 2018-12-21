Производство нового типа: Центр индустриального дизайна

Основная задача Центра - формирование в Казахстане нового типа машиностроения.

Первый в Казахстане Центр индустриального дизайна (ЦИД) меньше чем за год своей работы заинтересовал целый ряд промышленных предприятий и инновационных компаний.

Он был запущен Tech Garden на базе Satbayev University в феврале в рамках задач, обозначенных Главой государства в Послании "Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность". ЦИД стал интегратором перспективных решений в области генеративного дизайна, и других систем управления и проектирования.

Основная задача Центра - формирование в Казахстане нового типа машиностроения. 3D-принтеры позволяют производить готовые детали и узлы, которым не требуется доработка на токарных и фрезерных станках. Новый тип производства дает экономию материалов в 1,5 раза по сравнению с традиционным. Детали идеально соответствуют функционалу, легки и имеют высокий запас прочности. Центр обладает полным парком оборудования для решения широкого спектра задач - от первичного проектирования до финального создания деталей и объектов.

"Центром проведена разработка и рационализация деталей криптоферм для ТОО "Dersar". Для ТОО "Казэлектропривод" мы разработали и оптимизировали полимерные контактные группы, узлы и крепежи, провели сканирование и оцифровку текущих чертежей и карт оборудования. Это позволит оптимизировать модельный ряд деталей и сократить затраты при их 3D-печати", - рассказал главный менеджер Tech Garden Станислав Сень.

Сейчас специалисты Центра выполняют проектирование, моделирование и прототипирование деталей различных узлов и агрегатов для ТОО "Алматинский вентиляторный завод", Satbayev University, компании Madaut Group и еще ряда предприятий.Важным шагом в новом году станет старт уникальной учебной программы "Аддитивные технологии" по подготовке специалистов индустриального дизайна и 3D моделирования.

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