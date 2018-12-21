Цены на нефть снова рухнули

Фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 54,78 доллара.

Цена нефти марки Brent опустилась на пять процентов — до 54,28 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, сообщает Lenta.ru.

Фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 54,78 доллара.

Баррель нефти американской марки WTI подешевел на 3,8 процента — с пикового значения 47,46 доллара до 45,68 доллара. На момент публикации он стоил 46,28 доллара.

Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 2,25-2,5 процента годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти. Также на ее стоимость повлияли опасения аналитиков об избытке топлива на рынке.

В ноябре текущего года СМИ сообщали о рекордном падении цен на нефть. Цена барреля нефти марки Brent опустилась тогда до 61,64 доллара, что являлось самым низким показателем с начала 2018 года

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