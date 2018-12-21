Три худших фильма 2018 года, которые вы скорее всего пропустили. И правильно сделали

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В канун нового года хочется говорить о прекрасном и смотреть хорошие добрые фильмы. Поэтому плохие и злые мы посмотрели за вас. Zakon.kz представляет подборку худших премьер уходящего года, которые вы и так пропустили, но поговорить о них все равно хочется. Хотя бы для того, чтобы знать, чьих имен на афишах и в титрах стоит опасаться при походе в кинотеатр.

Временные трудности (2018)

Сразу поясним, хоть фильм узкий круг людей посмотрел на кинофестивале в 2017 году, в широкий прокат, а соответственно и массового зрителя, он обрел только во второй половине 2018 года. А значит - и разбирать его мы будем как новинку. На этом все, приятного чтения (слабонервным листать ниже).

Вот вы знали, что можно потратить 1,5 млн долларов на 1,5-часовое видео про бесчеловечные издевательства над неполноценным ребенком и при этом не угодить в тюрьму. А что, так можно было? Режиссер Михаил Расходников доказал, что еще как можно. До премьеры продукт (давайте сразу определимся, что это произведение мы будем называть как угодно, но только не фильмом) подавали как историю о силе духа, преодолении невозможного и любимом штампе российских киноделов - превозмогании, а в итоге зрителям продали садистскую недодраму, от которой станет плохо любому здравомыслящему человеку. Обзора у нас не было, поэтому усаживайтесь поудобнее, давайте по порядку.

Сюжет. У папаши-садиста с маниакальными наклонностями и расстройством психики (Иван Охлобыстин) и безвольной особи в роли его жены (Виктория Соловьева) рождается ребенок-инвалид - Саша. Диагноз не смертельный, но действительно страшный - мальчику ставят Детский церебральный паралич (Сразу отметим, что это - неизлечимое заболевание, как бы ни старался нас убедить Расходников). И с этого момента начинается отцовский беспредел. С гэгом (иначе это не назвать) про то, что ДЦП - это якобы "временные трудности", папаша решает доказать, что его ребенок не особенный, а "как все". Ну, нормальный то есть. Он легкой рукой отдает его в обычную школу, заставляет выполнять все домашние дела. Но ребенок не может, просто потому что у него, блин (слово заменено на политкорректное), ДЦП. Мальчик двигается-то с трудом, не говоря уже об обычных бытовых делах - вынос мусора, например. Однако обычные словесные унижения со стороны отца показались авторам картины недостаточно наглядными. А потому после каждого невыполненного действия мальчика ждет наказание. Уровень наказания зависит от изобретательности садиста степени проступка: не вынес мусор - отец выбрасывает помои на кровать ребенка, не можешь идти и разговаривать из-за паралича - отец выбрасывает сына осенью посреди леса в одном свитере (уф, эту сцену разберем подробнее чуть ниже, не переживайте), ну и все в таком духе. И ладно бы отношение отца, мало у нас родителей-садистов что-ли, больше всего удивляет отношение окружающих. Давайте возьмем мать. Это просто местный статист (читай "пустое место"). Ей нет никакого дела до пыток, которые устраивает муж ребенку. Зачем в принципе ее вводили в фильм, не понятно. Две неловкие фразы, которые ей прописали, и те, как правило, звучат не в тему или не несут в себе никакого посыла, хотя бы такого: перестань издеваться над сыном, он - инвалид. К концу сюжетной арки про неадекватного отца семейства, конечно, она выдавит из себя нечто похожее на "перестань" (как раз речь о той сцене в лесу), но это проявление характера ни к чему не приведет.

Кадр из фильма. Самый жестокий момент расправы над беспомощным подростком-инвалидом

Посыл. ДЦП можно излечить лишь кропотливым и упорным трудом, доказывают нам создатели "трудностей". Нельзя, говорит мировая медицина. Вот как выглядит подобная схема в реальной жизни: родители всю жизнь работают с ребенком, учат его двигаться, выполнять хотя бы простейшие действия, чтобы он мог себя обслуживать. И рано или поздно человек действительно начинает выполнять функции, которые раньше делать не умел - держать ложку, например. Но полностью избавиться от последствий ДЦП сегодня невозможно, ведь они связаны с органическим повреждением структур головного и (или) спинного мозга при тяжелых формах. Но в фильме мальчик полностью излечивается. Даже после перенесенных осложнений, от которых у него перекашивает лицо и отказывают ноги. А знаете, что ему помогло вновь начать ходить? Правильно - папаша, который выбрасывает парализованного сына в лесу осенью. В этот момент подросток ползает по грязи в необитаемой местности в одном свитере, а затем он снова ходит. Браво. После этого нам показывают преображение. Таким образом бывший инвалид с ДЦП Саша становится успешным (прости господи) бизнес-тренером, который вытаскивает российские предприятия из почти безвыходных ситуаций, проводит семинары с тысячной аудиторией. Без запинки. Передвигаясь на своих двоих. Понимаете, да? Дорогие автомобили, кокаин, разврат, карлики на корпоративе, СТОП, это другое кино. А потом он мирится с отцом, которому помогает сохранить бизнес. Заканчивается нелогичное повествование договором, согласно которому внуков тоже будет воспитывать Охлобыстин - тот самый момент, от жути которого бегут по спине мурашки.

Вердикт: Этот фильм хочется поскорее забыть, помыться и больше никогда не вспоминать. Его физически больно смотреть, он жестокий, аморальный и нелогичный. Финал заставляет орать от абсурдности поступков героев, а также чуда исцеления и тупого оправдания для подхода папаши-садиста (подобных извергов и в жизни достаточно, но про них раньше фильмы не снимали). Не рекомендуется ни одному человеку со здоровой психикой. Заслужено худший проект из сегодняшней подборки.

Непрощенный (2018)

Начали мы с тяжелой артиллерии, теперь давайте что попроще. Так что из сегодняшних "золотых слитков" 2018 года это самый безобидный пример. Заслуженно самый бездарный российский режиссер Сарик Андреасян решил поиграть в серьезное кино. Прославившись на все страны постсоветского пространства чередой треш-комедий, Андреасян замахнулся на надрывную историю национального героя Осетии Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе всю семью из-за ошибки диспетчера. Но получилась у режиссера еще одна трагедия российского кинематографа. Факты: привкус депрессии вы получите, слезки на весь двухчасовой хронометраж - тоже, достоверности в этом фильме не найдешь. Но он плох не только поэтому.

Постеры к фильму "Непрощенный" - лучшее, что есть во всей эпопее

Притянутые бессмысленные диалоги, между которыми герои делают чудовищно длинные паузы, одни и те же кадры, искусственно растягивающие хронометраж. Все это перемешивается с планами могил, грустных лиц. Дополняет картину постановка. На весь двухчасовой фильм нашлась лишь одна действительно трогательная сцена поиска Калоевым своей погибшей семьи. В кинотеатры людей заманивали драматическим сюжетом, а в итоге подсунули пустышку в обертке истории реальных людей. Богатую на детали реальную историю Калоевых подменили калькой, больше напоминающей фанфик по мотивам. Сценаристы выдрали из Википедии несколько цитат и вбросили их в трейлер. Других моментов, относящихся к событиям тех лет, не завезли. Художественный же фильм, что вы пристали. Хорошо, двигаемся дальше. Любой фильм должен выполнять лишь одну задачу - быть интересным, держать у экрана. Неважно - вымысел это или реальная история. Так что за действительно интересными деталями по Калоеву обращайтесь к телеканалам, каждый репортаж из которых лучше попытки Андреасяна сделать серьезное кино.

В итоге получилась блеклая поделка, которую при желании можно переварить, но изжоги от просмотра не избежать. Смело проходите мимо и лучше читайте книгу "Столкновение", где Калоева не играет прапорщик Задов (он же Дмитрий Нагиев, который где только себя не пробовал, но получается все равно "Осторожно модерн"), а история держит с первых страниц и до самого финала. Остальные гвозди в крышку гроба сего творения, смотрите ниже по ссылке.

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Излом времени (2018)

Волшебные миры, магия. Огромный бюджет. Голливудские актеры первого эшелона. Как при таком раскладе можно сделать плохо пахнущий кусок видеоряда (слово заменено на политкорректное)? Если бы мне сказали описать фильм двумя словами, получилось бы: унылая бредятина. При всей абсурдности, это действительно полное описание картины, пересмотрев которую хоть трижды, вы все равно останетесь с мыслями: что это было и зачем я это смотрел трижды (у меня просто полно свободного времени)? Это не тот пример, как с "Защитниками" Андреасяна, когда "так плохо, что даже хорошо", это просто плохо. Трейлер к фильму может заворожить, однако это не отражает наполнения. Вот смотрите: магия, необычные миры, таинственная история о поиске отца (когда киноделы уже догадаются, что сюжет про поиск родственников исчерпал себя на истории капитана Гранта).

Иногда фильмом можно полюбоваться. Если к тому моменту вы еще будете в сознании

Что мы получили на самом деле. Неспешное повествование начинается с истории любящего бати, который души не чает в дочке и жене, поэтому !внимание! он всю жизнь стремился к тому, чтобы скрыться от них в другой реальности. Это не шутка. Как итог: ему это удается, жена тут же смиряется с утратой, но только не дочь. Она путем некоторых сомнительных связей (а также употребления ЛСД, но информация непроверенная) узнает, куда отправился папаша. Попутно девчонка знакомится со странными волшебницами, которые вроде как "Воины света", но на деле при первой же опасности первыми дергают с места событий. А дальше вы два часа будете превозмогать зевоту, чтобы не упасть от нелогичности происходящего. Да, местами картинка красивая. Но, черт побери, что происходит в этот момент на экране - объяснить вам никто даже пытаться не будет. Нелепые диалоги, рассуждения о доброте и любви, какой-то магические сюрреализм. Вся эта мешанина в лучшем случае вызывает раздражение.

Критики и зрители уже уронили рейтинг фильма в пол. Но этого мало. Два часа смотреть на нелепые костюмы и кислотные миры, о которых тебе ничего не расскажут, это больно, поверьте. Никакой диспозиции не предусмотрено авторами изначально. Пропавший батя мелет какую-то чепуху про квантовую физику, а дочурка тем временем занимается абстрактными путешествиями по мирам и борьбой с неким злом. Которое победило любовь. Это даже не спойлер, ведь смотреть это произведение осмысленно не выйдет даже у самых стойких. На премьере в полупустом кинозале к финалу не осталось почти никого. А это всегда наилучшая оценка.

Вердикт: невнятная мешанина образов и бессмысленного трепа персонажей. Не зайдет даже под пиво с друзьями. Мы предупреждали.

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