В ЕНПФ рассказали, как вкладчикам перейти от бумажных почтовых уведомлений к цифровым

Для получения информации о пенсионных накоплениях не обязательно привязываться к одному физическому адресу и получать уведомления бумажным конвертом.

По информации Единого накопительного пенсионного фонда до сих пор традиционной почтовой рассылкой пользуется более полутора миллионов вкладчиков. Данный способ имеет ряд своих ограничений, например, при переезде человеку необходимо обратиться в ЕНПФ и сообщить о смене места жительства. Иначе направленный конверт вернется в Фонд и он имеет право больше информацию о пенсионных накоплениях вкладчику по старому адресу не направлять. Однако есть целый ряд более легких и оперативных способов получения данных о пенсионных накоплениях, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в большинстве случаев у вкладчиков пенсионный договор был составлен несколько лет назад, поэтому закономерно, что за это время у многих успели измениться реквизиты. Однако не все пользователи услуги сегодня сообщают об изменениях в фонд. Тем временем письма продолжают доставляться по старому месту проживания. Только в январе 2018 года 8% от общего количества писем вернулись в ЕНПФ.

Сегодня ЕНПФ предоставляет своим вкладчикам и получателям, помимо упомянутых почтовых рассылок, несколько способов проверки пенсионных накоплений: личное посещение Фонда, электронная почта, личный кабинет на сайте enpf.kz или мобильное приложение. Преимущество электронных способов очевидно: для получения выписки о состоянии накоплений не обязательно ждать начала следующего года (когда и производится почтовая рассылка), получая данные в любой момент. Получение сведений о накоплениях через интернет (электронную почту и сайт enpf.kz) выбрали уже почти 6 миллионов человек.

Выбрать интернет-информирование очень просто: нужно обратиться в ЕНПФ либо сделать это через портал enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" при наличии электронной цифровой подписи.

Выбрав этот вид рассылки, можно получать выписку с индивидуального пенсионного счета не только через личный кабинет на сайте enpf.kz, но и через мобильное приложение ENPF для смартфонов и планшетов, которое поддерживает две полноценные языковые версии - казахскую и русскую.

Также получить информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета можно на сайте электронного правительства в разделе "Социальное обеспечение" - "Выписка с пенсионного счета в ЕНПФ". Сейчас для этого необходима электронная цифровая подпись. В скором времени для того, чтобы получить государственную услугу по "Выдаче информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ" будет достаточно одноразового пароля, который можно получить посредством sms-сообщения на мобильный номер, зарегистрированный в "Мобильной базе граждан"

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