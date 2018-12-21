Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ЕНПФ рассказали, как вкладчикам перейти от бумажных почтовых уведомлений к цифровым

Для получения информации о пенсионных накоплениях не обязательно привязываться к одному физическому адресу и получать уведомления бумажным конвертом.

Фото : kapital.kz21 декабря 2018, 15:10

По информации Единого накопительного пенсионного фонда до сих пор традиционной почтовой рассылкой пользуется более полутора миллионов вкладчиков. Данный способ имеет ряд своих ограничений, например, при переезде человеку необходимо обратиться в ЕНПФ и сообщить о смене места жительства. Иначе направленный конверт вернется в Фонд и он имеет право больше информацию о пенсионных накоплениях вкладчику по старому адресу не направлять. Однако есть целый ряд более легких и оперативных способов получения данных о пенсионных накоплениях, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в большинстве случаев у вкладчиков пенсионный договор был составлен несколько лет назад, поэтому закономерно, что за это время у многих успели измениться реквизиты. Однако не все пользователи услуги сегодня сообщают об изменениях в фонд. Тем временем письма продолжают доставляться по старому месту проживания. Только в январе 2018 года 8% от общего количества писем вернулись в ЕНПФ.

Сегодня ЕНПФ предоставляет своим вкладчикам и получателям, помимо упомянутых почтовых рассылок, несколько способов проверки пенсионных накоплений: личное посещение Фонда, электронная почта, личный кабинет на сайте enpf.kz или мобильное приложение. Преимущество электронных способов очевидно: для получения выписки о состоянии накоплений не обязательно ждать начала следующего года (когда и производится почтовая рассылка), получая данные в любой момент. Получение сведений о накоплениях через интернет (электронную почту и сайт enpf.kz) выбрали уже почти 6 миллионов человек.

Выбрать интернет-информирование очень просто: нужно обратиться в ЕНПФ либо сделать это через портал enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" при наличии электронной цифровой подписи.

Выбрав этот вид рассылки, можно получать выписку с индивидуального пенсионного счета не только через личный кабинет на сайте enpf.kz, но и через мобильное приложение ENPF для смартфонов и планшетов, которое поддерживает две полноценные языковые версии - казахскую и русскую.

Также получить информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета можно на сайте электронного правительства в разделе "Социальное обеспечение" - "Выписка с пенсионного счета в ЕНПФ". Сейчас для этого необходима электронная цифровая подпись. В скором времени для того, чтобы получить государственную услугу по "Выдаче информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ" будет достаточно одноразового пароля, который можно получить посредством sms-сообщения на мобильный номер, зарегистрированный в "Мобильной базе граждан"


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты