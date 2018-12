Традиции Казахстана представили международному сообществу в рамках National Day

Также на мероприятии стали известны первые официальные подробности XVI Евразийского Медиа Форума.

18 декабря 2018 года в Radisson Hotel Astana состоялся торжественный прием National Day, организованный "Дипломатическим Клубом Астана" и посвященный 27-летию празднования Дня Независимости Республики Казахстан. Участие в мероприятии приняли представители дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций, казахстанского бизнеса и медиа-сообщества. Официальным партнером события выступил Конституционный Фонд "Евразийский Медиа Форум", передает Zakon.kz.

Главная цель National Day - укрепление международной дружбы и партнерских отношений между странами, улучшение знаний обычаев и традиций казахстанского народа, создание условий для популяризации и развития партнерских проектов, развитие неформальных отношений для гостей клуба.

"Мы очень рады приветствовать наших друзей на приеме, посвященному главному празднику нашей любимой родины – Дню Независимости Республики Казахстан! Наша страна – многонациональное государство с глубокими традициями, красивыми обычаями, высоким уважением к гостям. Сегодня мы хотели бы погрузить вас во всю красоту казахстанской степи, широту казахстанской души и национальной культуры", – открыл мероприятие президент Дипломатического клуба Кайырболат Сахметов.

Генеральный директор "Евразийского Медиа Форума" Руслан Жемков в своей речи поблагодарил "Дипломатический Клуб Астана" за организацию вечера, поздравил дипломатический корпус страны и гостей мероприятия с национальным праздником Днем Независимости.

Также Жемков сообщил первые официальные подробности о предстоящем XVI Евразийском Медиа Форуме. "Дорогие друзья, позвольте пригласить участников и партнеров Дипломатического Клуба Астана принять участие в работе Евразийского Медиа Форума в будущем году. Наши последние и главные новости - мероприятие состоится 22-24 мая 2019 года и вновь пройдет в Алматы. В настоящий момент мы находимся на этапе работы над программой форума, результатами которой мы поделимся в ближайшее время", - отметил Руслан Жемков.

Торжественная часть мероприятия началась с музыкально-театрализованной презентации "Ұлы Дала Әуендеры" с участием художественных и музыкальных коллективов – победителей международных и национальных Дельфийских игр – под руководством режиссера-постановщика Мейржана Алиакбарова и хореографа-постановщика Асета Копбаева. Автором национальной музыкальной идеи выступила директор Национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова.

Международному сообществу был представлен один из самых красивых казахских национальных обрядов – "беташар", с которого начинается знакомство с родственниками жениха и зарождается новая семья. Мастерство хореографии и музыкальных способностей показали коллективы школы танцев "Самрук", ансамбля народных инструментов "Қорқыт", ансамбля спортивно-бального танца "Sensitive" – лауреаты Парадельфийских игр в номинации "Хореография для танцоров с нарушением слуха".

Победители международных вокальных конкурсов удивили гостей исполнением вокального попурри из классических произведений мировой и казахстанской оперы и вокальной композиции "Гүлістан Қазақстан!", а коллектив компании "Zeken moda" провел эффектную презентацию этнической коллекции казахстанской дизайнерской одежды. Завершила музыкально-театрализованную программу под овации присутствующих песня "We are the world", исполненная творческой мастерской Бахытжана Тажинова и детской студией вокала "Dostar".

