В Алматы медики прогнозируют вспышку гриппа на начало 2019 года

Специалисты рекомендуют своевременно проводить профилактику и делать прививки от гриппа.

В Алматы с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 23 случая заболеваемости гриппом, из них 2 – у детей. Об этом сообщили врачи мегаполиса во время брифинга в Алматы, сообщает корреспондент BNews.kz.

Эпидемиологический сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ начинается с ноября. В этом году для обеспечения бесплатной вакцинации в рамках ГОБМП в Алматы было закуплено 90 тысяч доз российских вакцин против гриппа – "Гриппол +".

Кроме того, вакцинацию проводят частные клиники, которые закупают вакцину у разных поставщиков. Там цена начинается от 2,5 тысяч, говорят специалисты.

"По детскому населению в городскую детскую инфекционную больницу ежедневно поступают свыше 100 пациентов, из них 30% госпитализируются. Это не только грипп, но и ОРВИ. Что касаемо гриппа, 2 случая зарегистрированы среди пациентов. В данный момент, действительно, идет подъём заболеваемости ОРВИ в связи с погодными условиями. Но всё, что необходимо для приёма пациентов, нами делается. Произведена реорганизация транспортировки пациентов, в приёмном отделении 6 врачей и около 10 медсестёр работают в круглосуточном режиме. Мы справляемся с потоком. И ожидаем пик в январе-феврале", - сообщил главный врач Детской инфекционной больницы г. Алматы Ержан Сералин.

При обнаружении симптомов гриппа, необходимо обратиться в поликлиническую службу и вызывать врача на дом, чтобы не создавать очереди в поликлиниках. Клиники полностью обеспечены противовирусными препаратами для пациентов.

"Рекомендуется вакцинироваться до марта месяца, если, например, были какие-то медицинские отводы и если нет абсолютных противопоказаний", - сказала Тамара Утаганова, заместитель главврача по лечебной работе клинической инфекционной больницы г. Алматы.

Также Ержан Сералин прокомментировал ситуацию с менингококковой инфекцией в мегаполисе. По его словам, на данный момент случаев зарегистрировано не было.

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