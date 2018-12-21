Какой будет погода в Алматы на Новый год

На праздники установится ясная и умеренно морозная погода.

По данным "Казгидромет" на новогодние праздники в Алматы осадков не ожидается, передает inAlmaty.kz.

В период с 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года на юго-западе, юге и юго-востоке столбики термометров опустятся до отметки в 0...-5 градусов днем. Ночью похолодает до -2...-12 градусов.

Местами в южных регионах Казахстана возможно потепление до 5 градусов с положительным знаком.

В Алматы в новогодние праздники установится ясная и умеренно морозная погода. Днем температура воздуха опустится до 0...-5 градусов, а ночью возможно похолодание до -5...-10 градусов.

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