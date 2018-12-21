Курсы валют на выходные дни

По сравнению с утренней сессией курс доллара вырос на несколько тиын.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 23 банка.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOМ) составил 371,22 тенге за доллар США при объеме торгов 130 400 тыс. долларов США;

Cредневзвешенный курс евро (EURKZT_TOD) составил 424,80 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро;

Средневзвешенный курс рубля (RUBKZT_TOD) составил 5,4599 тенге за рубль при объеме торгов 96 000 тыс. рублей;

Средневзвешенный курс китайского юаня (CNYKZT_TOM) составил 53,7471 тенге за юань при объеме торгов 700 тыс. юаней.

В обменниках доллар продают и покупают по 372.7 и 371.3 соответственно. Курс евро в обменниках составляет 424.5 - 427.5 (покупка - продажа), рубля - 5.48 - 5.53 (покупка - продажа).

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