Актюбинская область входит в тройку регионов с наименьшим уровнем коррупции – Шпекбаев

В прошлом году в Актюбинской области всего 22% госуслуг было оказано в электронном формате, на сегодня местные исполнительные органы подняли этот показатель до 82% - Шпекбаев.

Актюбинская область входит в тройку регионов с наименьшим уровнем коррупции. Об этом в ходе рабочей поездки в регион сообщил председатель АДГСПК Алик Шпекбаев, передает Zakon.kz.

В пятницу, 21 декабря, с участием Алика Шпекбаева состоялось заседание актива области.

Открывая мероприятие, аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что в последние годы по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева борьба с коррупцией в регионе была значительно активизирована.







"Искоренение коррупции – одно из основных поручений Президента. Внимание этому негативному явлению Елбасы уделил и в недавнем Послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Ставку в борьбе с коррупцией делаем на расширении спектра и доступности электронных услуг для населения", - сказал аким области.

В свою очередь, Алик Шпекбаев отметил, что Актюбинская область входит в тройку регионов с наименьшим уровнем коррупции.

"Развитие электронных госуслуг оказывает серьезное влияние на искоренение бытовой коррупции. В прошлом году в Актюбинской области всего 22% госуслуг было оказано в электронном формате, на сегодня местные исполнительные органы подняли этот показатель до 82%, то есть в четыре раза всего за год. Я накануне посетил "Народную канцелярию" в Актобе. Надо отдать должное, собрали практически все службы в одно место, гражданам не надо никуда выходить, они на месте получают все необходимое. Люди, которые отвечают за развитие электронных госуслуг в вашей области, достойны сегодня похвалы и уважения", - отметил А. Шпекбаев.

В целом, по словам председателя Агентства, Казахстан в рейтинге развития электронного правительства ООН вошел в топ-40 стран с очень высоким уровнем. Всего в рейтинг вошли 193 государства.

В ходе выступления он также поделился впечатлением от посещения нескольких социальных и производственных объектов в Актобе.

"За последние три года в Актобе, можно сказать, построен малый областной центр, как, к примеру, Талдыкорган. Это говорит о многом. Некоторые, может, не замечают эти изменения позитивные, но сколько социальных объектов построено, я со счета сбился… Спортивные, социальные, жилые, промышленно-индустриально-инновационные предприятия, можно сказать, четвертого поколения. Я не ожидал", – заметил Алик Шпекбаев.





Встреча с активом области завершилась подписанием Бердыбеком Сапарбаевым и Аликом Шпекбаевым Устава проектного офиса "Ақтөбе – адалдық алаңы" - аналога проекта "Астана - адалдық алаңы".

Проектный офис сформирован из числа сотрудников областного акимата и департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции. Главные цели - сокращение бытовой коррупции, административных барьеров, минимизация коррупционных рисков, повышение качества государственных услуг и доверия населения к госаппарату.

Отметим, специалистами офиса разработан документ, усиливающий персональную ответственность первых руководителей. Его уже подписали 259 госслужащих - акимы районов и города, руководители местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов.

Еще одним достижением проектного офиса является открытие Центра миграционных услуг по принципу "одного окна", что позволило срок оказания определенных услуг сократить с 5 рабочих дней до 2 часов.

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