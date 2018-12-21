Только 17% выведенных из страны активов возвращены с 2015 года

Вопросы возврата похищенных активов и борьбы с наркобизнесом обсуждены в Генпрокуратуре.

Под председательством генерального прокурора Кайрата Кожамжарова состоялось заседание Координационного совета правоохранительных органов, где рассмотрены вопросы противодействия наркопреступности и возврата похищенных активов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В заседании приняли участие помощник Президента – секретарь Совета Безопасности Габит Байжанов, члены Координационного совета представители Администрации Президента и государственных органов.

Отмечено, что проблема распространения и транзита наркотиков остается реальной угрозой безопасности для всей Центральной Азии и требует усиления мер всех заинтересованных органов в данном направлении.

В своем выступлении глава надзорного ведомства Кайрат Кожамжаров также отметил, что, несмотря на снижение наркопреступлений, в среднем, на 9%, не уменьшается число наркозависимых и преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Изъято 97 тонн различных наркотиков, в том числе 387 кг героина. Снизилась выявляемость наркосбытчиков с 2017 года на 15%, в текущем – на 30%. Большой объем наркотиков беспрепятственно проходит через нашу границу и изымается спецслужбами сопредельных государств.

Он акцентировал внимание на ослаблении оперативных позиций уполномоченных подразделений правоохранительных и специальных органов, их основные силы направлены на борьбу с рядовыми потребителями.

Только 30% уголовных дел заводится на сбытчиков наркотиков. Прокурорскими проверками признаны незаконными 1,5 тысячи решений о прекращении и прерывании уголовных дел данной категории.

По результатам заседания генеральный прокурор ориентировал правоохранительные и специальные органы на усиление работы по выявлению каналов поставки наркотиков и их сбытчиков.

Предложено пересмотреть критерии оценки деятельности подразделений по борьбе с наркобизнесом. Она должна проводиться по числу пресеченных каналов и привлеченных к уголовной ответственности наркодиллеров.

Органам пограничного и таможенного контроля указано на необходимость установления действенного заслона наркотрафику на границе, обновления в этих целях инспекционного оборудования.

Министерству здравоохранения рекомендовано наладить объективный учёт наркозависимых, а Министерству образования - пересмотреть подходы к профилактике наркомании, особенно среди молодежи.

"Широкая антипропаганда наркомании должна являться постоянной составляющей профилактических мер и образовательного процесса. Это очень актуально в свете объявления Главой государства следующего года – годом молодежи", - подчеркнул К.Кожамжаров.

Также министру внутренних дел предложено инициировать перед правительством разработку и принятие новой государственной программы по противодействию наркомании. Последняя такая программа реализована в 2016 году.

Также на заседании рассмотрены принимаемые меры по возмещению ущерба государству, причиненного преступлениями и возврату похищенных активов из-за рубежа. С 2015 года из похищенных денежных средств возмещено только 17%. Отмечено, что следственные органы не ориентированы на поиск и арест активов подозреваемых. Выборочной проверкой прокурорами выявлены 86 фактов не наложения ареста на имущество преступников, которые продали и вывели свои активы.

Отсутствует должная претензионно-исковая работа по уголовным делам, где лица освобождены от ответственности. В этой связи, генеральный прокурор поручил подготовить соответствующее указание в адрес правоохранительных органов о принятии комплекса мер по установлению и возврату похищенных средств государству и гражданам. Он также ориентировал уполномоченные ведомства более активно применять передовые методы поиска и ареста преступных активов, в том числе с использованием сведений подразделений финансовой разведки зарубежных коллег.

Перед Министерством юстиции поставлена задача ускорить доработку ІТ-системы для автоматической проверки имущества должников, а также повысить ответственность судебных исполнителей.

По итогам заседания утвержден план работы Координационного совета на первое полугодие 2019 года, куда вошли актуальные вопросы, вытекающие из поручений Главы государства и связанные с защитой прав граждан.

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