Управление ЖКХ СКО опровергло слухи о резком повышении тарифов к концу 2018 года

С 2015 по 2017 годы увеличение тарифов на услуги для ТОО "Кызылжар су" не происходило.

С 1 января 2019 года будет происходить снижение тарифов на коммунальные услуги не только в СКО, но и по всему Казахстану. В Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области рассказали о проводимой работе, а также разъяснили ситуацию по снижению тарифов на сбор, вывоз твердо-бытовых отходов и на водообеспечение, передает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций СКО.

27 августа 2018 года решением петропавловского городским маслихата с вводом в действие с 1 ноября 2018 года был утвержден тариф на сбор и вывоз твердо-бытовых отходов. Для благоустроенного сектора размер оплаты составлял - 230 тенге с человека, в неблагоустроенном - 250 тенге с человека.

"Ранее тарифы варьировались для физических лиц от 120 до 175 тенге с человека, а для юридических лиц - от 2 200 до 2 400 тенге/м3. Оплата не менялась с 2014 года. С 1 января 2019 года тариф на сбор и вывоз твердо-бытовых отходов будет снижен на 5%. Снижение происходит по поручению Министерства национальной экономики РК", - прокомментировали в областном исполнительном органе.

В управлении опровергли слухи о том, что к концу года было повышение на услуги водоснабжения и водоотведения. Так, с 2015 по 2017 годы увеличение тарифов на услуги для ТОО "Кызылжар су" не происходило.

"В настоящее время тариф на услуги водоснабжения составляет 123,2 тенге/м3, на услуги водоотведения – 108,94 тенге/м3. В результате проведения проверки уполномоченным органом - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО – в ТОО "Кызылжар су" с 01.01.2019 снизятся тарифы на услуги водоснабжения на 9%, что составит с 123,2 до 112,62 тенге/м3 без учета НДС. А на услуги водоотведения на 2,7% - с 108,9 до 106 тенге/м3 без НДС", - рассказали в управлении ЖКХ СКО.

Отметим, что на пресс-конференции в правительстве вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в сфере теплоснабжения по состоянию на 20 декабря 2018 года уже снижены тарифы на тепло для жителей трех регионов – в Акмолинской области - на 36,8%, Северо-Казахстанской области - на 1,1%, Восточно-Казахстанской области – 2,8%. В целом же, по его оценке, экономия средств населения за услуги теплоснабжения составит около 6 млрд тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!