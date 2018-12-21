Новый клип "Ленинграда" набирает дизлайки

Образы и сцены в клипе, вполне жизненные, но, конечно же, были гиперболированы, как это любит в своем творчестве делать Шнуров.

Лидер группы "Ленинград" представил новый клип на песню "Золото". Реакция у ценителей творчества Шнурова на эту композицию неоднозначна, передает Zakon.kz.

Режиссер клипа за основу взял любовь женщин к богатству и комфорту, акцентировав внимание на то, что некоторые из представительниц прекрасного пола предпочитают получать блага цивилизации посредством состоятельных мужчин. Образы и сцены в клипе, вполне жизненные, но, конечно же, были гиперболированы, как это любит в своем творчестве делать Шнуров. Девушка при виде драгоценностей превращается в зверя.

Многим любителям музыки это творение "Ленинграда" не пришлось по душе. На youtube-канале группы при почти миллионе просмотров лайки и дизлайки разделились практически поровну.

- Пора Шнуру и клипы и песни у Сатира и его компании заказывать - будет и дешевле и качественнее на порядок.

- Я сюда деградировать чтоли пришел?Все слова песни "Все. Бабы. Любят. Бабки" лол.

- Качество теряется.

- Голос ноль,интонаций нет,игры нет,попса. Где хрипотца, переливы? Ищи голос...... под хороший голос любой текст зайдет!!!! Ставлю троечку.

Подобные комментарии оставляют пользователи, посмотревшие новый клип группы.

СМИ сообщают, что главную роль в ролике исполнила звезда реалити-шоу "Холостяк" Снежана Самохина.

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