Новый клип "Ленинграда" набирает дизлайки
Образы и сцены в клипе, вполне жизненные, но, конечно же, были гиперболированы, как это любит в своем творчестве делать Шнуров.
Лидер группы "Ленинград" представил новый клип на песню "Золото". Реакция у ценителей творчества Шнурова на эту композицию неоднозначна, передает Zakon.kz.
Режиссер клипа за основу взял любовь женщин к богатству и комфорту, акцентировав внимание на то, что некоторые из представительниц прекрасного пола предпочитают получать блага цивилизации посредством состоятельных мужчин. Образы и сцены в клипе, вполне жизненные, но, конечно же, были гиперболированы, как это любит в своем творчестве делать Шнуров. Девушка при виде драгоценностей превращается в зверя.
Многим любителям музыки это творение "Ленинграда" не пришлось по душе. На youtube-канале группы при почти миллионе просмотров лайки и дизлайки разделились практически поровну.
- Пора Шнуру и клипы и песни у Сатира и его компании заказывать - будет и дешевле и качественнее на порядок.
- Я сюда деградировать чтоли пришел?Все слова песни "Все. Бабы. Любят. Бабки" лол.
- Качество теряется.
- Голос ноль,интонаций нет,игры нет,попса. Где хрипотца, переливы? Ищи голос...... под хороший голос любой текст зайдет!!!! Ставлю троечку.
Подобные комментарии оставляют пользователи, посмотревшие новый клип группы.
СМИ сообщают, что главную роль в ролике исполнила звезда реалити-шоу "Холостяк" Снежана Самохина.
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Я безгранично благодарна Ладо за возможность поработать с удивительной командой профессионалов и стать частью легенды Ленинграда!!! Для меня, съемки клипа послужил точкой, где моя жизнь разделилась до и после! С первой секунды подготовки я мечтала что-бы это не заканчивалось никогда! Меня сейчас просто разрывает от эмоций, поэтому просто хочу сказать всем участникам создания этого мини фильма ОГРоооооооооменное СПАСИБО!!!!!!!!! ❤️❤️❤️ Ладо Катавания @ladokvataniya – режиссер ❤️ Исполнитель - @shnurovs Илья Найшуллер @naishuller - продюсер????♂️ Андрей Краузов @lightfromabyss - оператор ???? Егор Соломатин - исполнительный продюсер????????♂️ Versus – продакшен клипа????
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