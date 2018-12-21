Второкласснику раздробили ногу возле школы в Актау

Стоит отметить, что это не первый случай.

Под колеса машины второклассник СШ №1 попал возле учебного заведения. В результате наезда у мальчика раздроблена нога. Родители учащихся утверждают, что это не первый несчастный случай у школы. Виной всему огромное количество машин у школы, на которых привозят учеников, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

12 декабря у здания школы №1 проезжающий мимо водитель автомобиля из-за скопившегося транспорта не заметил второклассника. Результат – раздробленная нога ребенка, долгое восстановление и пропуск занятий.

По словам родителей, со школьного двора есть два выхода: со стороны дома №22 и 19. У последнего ежедневно, особенно в утренние часы, наблюдается скопление большого количества автомобилей. При том, отмечают они, машины принадлежат родителям школьников, которым, попросту говоря, лень доехать до недавно построенной парковки.

"В нашей школе это не первый случай. До этого еще сбивали детей. Не раз пытались поговорить с родителями-автомобилистами, но они лишь отмахиваются. Им удобно вплотную подъехать к зданию, быстро отвести ребенка в школу и уехать. А то, что других идущих со школы детей не видно из-за машин и их сбивают, их мало волнует", - говорят родители.

В курсе ситуации оказались и в администрации школы №1. По словам исполняющей обязанности директора школы №1 Жанны Казиевой, обращения во всевозможные инстанции не приносят результатов.

"Четыре года назад под колеса автомобиля попал учащийся второго класса. Уже тогда мы обращались во все инстанции, но наши просьбы о том, чтобы установить хотя бы предупреждающий знак, проигнорировали", - говорит Жанна Казиева.

По ее словам, после случая, произошедшего 12 декабря, было организовано собрание совместно с попечительским советом, на котором приняли решение снова писать письма в уполномоченные органы.

"После собрания у учебного заведения патрулировал школьный инспектор. Однако родители отказались реагировать на просьбы о том, чтобы не парковаться у школы. Инспектор неоднократно слышал в свой адрес ответы в грубой форме", - рассказала исполняющая обязанности.

Председатель попечительского совета Александр Попович сообщил, что на сегодняшний день подготовлен ряд документов, который уже в понедельник отправиться в городской акимат и в Департамент полиции по Мангистауской области. Также планируется обратиться к депутатскому корпусу.

"Мы, как родители, в обращении попросили установку предупреждающего знака, по возможности "зебры". Но самое главное для нас – организация выездного полицейского экипажа, который бы патрулировал территорию учебного заведения в часы пик, то есть утром, в обед и вечером, и штрафовал нарушителей", - добавил Александр Попович.

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