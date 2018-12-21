Одна из школ в Акмолинской области получила имя Жумабека Ташенова

Школа будет способствовать увековечиванию имени Ж. Ташенова и играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В Аршалынском районе средней школе № 3 поселка Аршалы торжественно присвоено имя известного общественного и политического деятеля Жумабека Ташенова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Школа будет способствовать увековечиванию имени Ж. Ташенова и играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

На мероприятие были приглашены родственники Жумабека Ахметовича и почетные гости, среди которых заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Оразкул Асангазы, заместитель председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Еркин Садыков, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Арстан Газалиев, заслуженный деятель культуры Баянгали Алимжанов и другие.

- Жумабек Ташенов внес неоценимый вклад в сохранение территориальной целостности республики, в социально-экономическое и культурное развитие страны. Его имя для нас особенно значимо и является городостью всех акмолинцев, а его жизнь и деятельность являются образцом служения Отечеству для будущего поколения. Только в нашей области за годы независимости имя Жумабека Ташенова присвоено 10 улицам населенных пунктов. Но особо значимым является сегодняшнее торжество по случаю присвоения имени Жумабека Ахметовича организации образования на его истрической родине, - отметила Айна Мусралимова, открывая торжественное событие.

По завершению официальной части мероприятия гости ознакомились с классом памяти Ж. Ташенова, где собраны фотографии его жизни.

Завершилось знаковое событие научно-практической конференцией на тему «Мир Жумабека Ташенова: судьба и бесценное наследие», на которой приняли участие научные и общественные деятели.

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