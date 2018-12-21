Вместо штрафа сотрудницы ювенальной полиции Уральска получили срок за взятку

Девушки не выплатили присужденный штраф, общая сумма которого - 52,5 миллиона тенге.

Три офицера инспекции по делам несовершеннолетних, которых за взятку приговорили к штрафу, не смогли выплатить его в срок. Теперь всем троим присудили реальный срок — каждой по 7 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

В феврале 2018 года трёх сотрудниц ювенальной полиции — 20-летнюю Асем Найзабекову, 30-летнюю Бакытжамал Есеналиеву и 28-летнюю Альфию Хабибуллину — осудили за взятку и приговорили к штрафу в 70-кратном размере взятки, согласно статье 366 части 3 пункта 2 — "Получение взятки должностным лицом в значительном размере группой лиц по предварительному сговору". Согласно версии обвинения, женщины получили 250 тысяч тенге от хозяйки магазина, продавшей спиртное подростку. В суде женщины дали признательные показания и попросили наказать их, не лишая свободы.

— Признать Есеналиеву, Найзабекову, Хабибуллину виновными, назначить штраф в 70-кратном размере взятки, — зачитала приговор судья Магира Китарова. – Лишить воинского звания, с пожизненным запретом занимать должности в государственных органах. Установить срок на оплату штрафа — 1 месяц со дня оглашения приговора. В случае, если штраф не будет выплачен, он заменяется тюремным наказанием.

Девушки не выплатили присужденный штраф, общая сумма которого — 52,5 миллиона тенге. Теперь все три экс-сотрудницы полиции приговорены к сроку.

— Всем троим штраф заменён на срок в 7 лет в колонии общего режима, — сообщил пресс-секретарь облсуда.

Напомним, что в конце октября 2017 года 27-летняя капитан полиции Альфия Хабибулина и 20-летняя лейтенант Асем Найзабекова выявили, что в продуктовом магазине в районе Пугачева продают несовершеннолетним спиртное, после чего решили составить административный протокол. Все дело в том, что этот магазин не первый раз замечен в подобных правонарушениях, и теперь хозяев магазина ждал отзыв лицензии на продажу спиртного.

— Предприниматель Арыстанова поинтересовалась, как можно положительно решить данный вопрос, на что Хабибуллина и Найзабекова дали понять, что за вознаграждение это можно решить, — гласит обвинение. — В свою очередь, Найзабекова составила в отношении ИП "Арыстанова" протокол, и внесла его в базу "Специальные учеты" по статье 200, не указывая, какая именно часть (в этом случае бизнесмену грозил лишь штраф — прим. ред.).

По версии обвинения, на следующий день сотрудницы полиции вовлекли в свою "команду" коллегу — Бакытжамал Есеналиеву, и пошли договариваться о взятке домой к хозяйке магазина. Хабибуллина набрала на телефоне цифру "300 000" и показала ее хозяйке. Та стала сбивать цену до 150 000, с чем офицеры не согласились, и засобирались домой. Договорились женщины о сумме в 250 000 тенге, которую хозяйка должна была передать на следующий день. 4 ноября деньги были переданы Бакытжамал Есеналиевой, и в ту же секунду ее задержали с поличным сотрудники УСБ (управление собственной безопасности) ДВД ЗКО.

В феврале 2018 года над Есеналиевой, Хабибуллиной, Найзабековой начался суд. В середине февраля суд признал всех троих виновными и приговорил к штрафу.

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