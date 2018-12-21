Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы перекроют движение по ул. Сатпаева на Новой площади

Запланированы работы по устройству дополнительной железобетонной плиты покрытия ТРЦ "Алмалы".

Фото : ngs42.ru21 декабря 2018, 17:56

22 декабря в Алматы на ул. Сатпаева перекроют движение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В Алматы 22 декабря с 08.00 до 24.00 запланированы работы по устройству дополнительной железобетонной плиты покрытия ТРЦ "Алмалы". В связи с этим движение транспортных средств по южной стороне улицы Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будет частично перекрыто", - сообщили в акимате.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты