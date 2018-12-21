В Алматы перекроют движение по ул. Сатпаева на Новой площади

Запланированы работы по устройству дополнительной железобетонной плиты покрытия ТРЦ "Алмалы".

22 декабря в Алматы на ул. Сатпаева перекроют движение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В Алматы 22 декабря с 08.00 до 24.00 запланированы работы по устройству дополнительной железобетонной плиты покрытия ТРЦ "Алмалы". В связи с этим движение транспортных средств по южной стороне улицы Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будет частично перекрыто", - сообщили в акимате.

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