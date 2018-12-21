В Алматы перекроют движение по ул. Сатпаева на Новой площади
Запланированы работы по устройству дополнительной железобетонной плиты покрытия ТРЦ "Алмалы".
Фото : ngs42.ru21 декабря 2018, 17:56
22 декабря в Алматы на ул. Сатпаева перекроют движение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"В Алматы 22 декабря с 08.00 до 24.00 запланированы работы по устройству дополнительной железобетонной плиты покрытия ТРЦ "Алмалы". В связи с этим движение транспортных средств по южной стороне улицы Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будет частично перекрыто", - сообщили в акимате.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4951183-283be07f15c46bc2578368b1c7172cf1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...