Каноническая церковь в Украине отказывается менять название

Накануне Верховная рада приняла документ, который может лишить УПЦ нынешнего имени.

Каноническая Украинская православная церковь не собирается менять название, заявил пресс-секретарь УПЦ архиепископ Климент, сообщает РИА Новости.

Накануне Верховная рада приняла документ, который может лишить УПЦ нынешнего имени. Ей дали четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав.

В тексте принятого документа говорится, что он вступает в силу после опубликования, перед этим его еще должен подписать Петр Порошенко. УПЦ уже обратилась к президенту с просьбой наложить вето.

"Мне кажется, что этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет. Потому что никаким образом у нас не прописано... про управление каким-то заграничным центром. <...> У нашей церкви нет никаких оснований менять название", — заявил архиепископ в эфире украинского телеканала "Громадське".

Он напомнил, что в уставе церкви говорится, что ее руководящий центр находится в Киеве, а сама она управляется Священным синодом и архиерейским собором и еще в 1990 году получила томос о независимости.

"Меня волнует, что и президент, и целый перечень политиков под эгидой этого закона, который является полностью популистским и "ни о чем", сегодня прибегают к агрессии в адрес УПЦ и ее прихожан. В цивилизованном государстве это недопустимо", — подытожил пресс-секретарь УПЦ.

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