Торговые фирмы Астаны оштрафовали почти на 2 млн за некачественные игрушки

Вся партия несоответствующих игрушек была уничтожена.

Департамент охраны общественного здоровья Астаны проверил детские игрушки в супермаркетах и магазинах столицы. Суд выписал штрафов на 1,8 миллионов тенге торговым компаниям за игрушки, не соответствующие требованиям, сообщает BNews.kz.

По словам руководителя Департамента охраны общественного здоровья Астаны Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Садвакаса Байгабулова, порядка 54 наименований игрушек были изъяты из производства в Астане.

"По результатам проверки детских игрушек, суд вынес штраф предпринимателям на 1,8 млн тенге. За 2018 год по Астане отобрали на исследование 173 наименований детских игрушек, из них 87 проб – 50% не соответствовали требованиям. Маркировку не прошли 85% игрушек и по органолептическим показателям 15%", - отметил Байбагулов.

Как отметили санврачи, 97% несоответствующих товаров – игрушки китайского производства. И 3% были привезены из Республики Беларусь.

"Изъяли куклы LOL, пистолеты пластмассовые, мечи, паровозики. Мы уничтожили всю партию несоответствующих игрушек", - добавил глава департамента.

По словам Байболатова, в китайских игрушках, как правило, превышение формальдегида и фенола. Покупая игрушку, необходимо требовать сертификат, либо декларацию о соответствии. Это позволит избежать печальных последствий .

"Почему нельзя приобретать игрушки на рынках? Потому что любая игрушка в следствии перепадов температуры меняет внутренний состав – из холодное в теплое помещение. А в магазинах, супермаркетах стабильная температура и влажность, что позволяет игрушке долгое время не терять свои качества", - отметил он.

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В департаменте советуют обращать внимание на маркировку. Сама пластмасса, из которой изготовлена игрушка, безвредна. Но за счет применения компонентов, в ней содержится большое количество формальдегидов. Необходимо обращать внимание на целостность упаковки, качество пластмассы и запах. Если игрушка горячая или теплая, это говорит о том, что там происходит большое количество химических реакций.

"Пластмасса безвредная, но за счет применения компонентов очень опасна для детей. Когда приобретаете игрушки, вы должны обратить внимание на целостность упаковки. Игрушка не должна иметь резкий запах и быть холодной при прикосновении", - прокомментировал Байбагулов.

Мягкие игрушки должны быть упакованы, так как в открытом виде они собирают болезнетворные микроорганизмы, бактерии, либо полевые клещи. Как советуют санврачи, после покупки пластмассовой игрушки, дома нужно промыть ее водно-мыльным раствором. Если это мягкая игрушка, ее можно постирать в посудомоечной машине и высушить в открытом виде.

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