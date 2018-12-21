Самолет с российским экипажем разбился в Африке
Ан-26 компании GomAir потерпел крушение в 35 километрах от Конго.
На борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго, находились три пилота из России, сообщил РИА Новости посол в ДРК Алексей Сентебов.
По предварительным данным, всего в самолете было 23 человека.
"В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших", — уточнил дипломат.
По его словам, Ан-26 компании GomAir потерпел крушение накануне в 35 километрах от Киншасы.
Издание Politico также писало, что Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщало, что жертвами крушения стали шесть человек, а причиной катастрофы стали плохие погодные условия.
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