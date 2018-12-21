Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны
Ожидаются туман и гололедица.
Фото : Открытые источники21 декабря 2018, 19:32
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
С 22 по 24 декабря в Кызылординской области местами сохранится северный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и туман. 22 декабря на дорогах области ожидается гололедица.
Местами по Туркестанской области 22 декабря сохранятся туман, низовая метель, а днем ожидается гололед. Местами усилится восточный ветер, днем возможны порывы до 23 метров в секунду. Прогноз включает в себя и Шымент.
Также туман ожидается в Костанайской области.
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