Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны

Ожидаются туман и гололедица.

Фото : Открытые источники21 декабря 2018, 19:32

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

С 22 по 24 декабря в Кызылординской области местами сохранится северный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и туман. 22 декабря на дорогах области ожидается гололедица.

Местами по Туркестанской области 22 декабря сохранятся туман, низовая метель, а днем ожидается гололед. Местами усилится восточный ветер, днем возможны порывы до 23 метров в секунду. Прогноз включает в себя и Шымент.

Также туман ожидается в Костанайской области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты