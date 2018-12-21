Полицейские Костаная задержали серийных автоугонщиков

Подозреваемые специализировались на угонах и кражах автомашин марки KIA.

Сотрудниками Северного отдела полиции города Костаная раскрыта серия угонов в областном центре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Для раскрытия преступлений была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции областного департамента и управления полиции Костаная.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 декабря по "горячим следам" были задержаны двое подозреваемых 36 и 27 лет, ранее не судимые.

Так, в ночь на 15 декабря злоумышленники по предварительному сговору совершили угон дорогостоящего внедорожника марки KIA Sportage со двора микрорайона "Наурыз". Угонщики, для совершения кражи, использовали программатор, при помощи которого преступники беспрепятственно проникали в салон автомобилей. Один из подозреваемых имел автотехнические навыки, которые способствовали совершению краж.

В ходе проведения следствия доказан факт причастности к совершению угона с улицы Гагарина г.Костаная автомашины марки KIA Rio.

Сразу же после совершения преступлений злоумышленники перегоняли похищенные автомашины в арендованный гараж кооператива поселка Затобольск.

Отметим, что подозреваемые использовали подложные государственные номера российского учета, которые устанавливали на похищенные автомашины, что затрудняло раскрытие.

Несмотря на уловки автоугонщиков полицейские вышли на след злоумышленников. В настоящее время оперативники проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статьям 200 ч.1 УК РК и 188 ч.3 УК РК. В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде ареста.

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