Мамаеву и Кокорину изменили статью обвинения на более тяжкую

Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

Следствие поменяло статью, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела, заявил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью

"Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью", - отметил защитник.

Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.

По словам адвоката, такой шаг вызван тем, что "по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью"

Обвинение в хулиганстве в деле остается.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил РИА Новости, что в понедельник подаст жалобу в прокуратуру "на необоснованность, неконкретность и противоречивость обвинения".

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. По данным следствия, сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того, как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина обвиняют в трех эпизодах побоев и одном – хулиганства.

Все четверо арестованы до восьмого февраля.

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