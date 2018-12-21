Обгоревшие тела ребенка и мужчины нашли после пожара в селе Кызылординской области

Площадь пожара составила 63 кв.м.

В селе Жанкент Кызылординской области на месте пожара были найдены тела 55-летнего мужчины и ребенка 2016 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"21 декабря в 13:31 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир частного жилого дома барачного типа в селе Жанкент Казалинского района Кызылординской области", - говорится в сообщении официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

На место пожара выезжали из ближайшей пожарной части, расположенной на расстоянии 32 км, 8 человек личного состава и 2 единицы специализированной пожарной машины ДЧС Кызылординской области.

"До прибытия пожарного подразделения произошло полное обрушение потолочного перекрытия и силами местных жителей эвакуировано четверо детей. Пожар локализован в 14:46 и ликвидирован в 15:01. На месте пожара обнаружены обгоревшие тела пожилого мужчины 1963 г.р. и ребёнка 2016 г.р."

По данным ведомства, площадь пожара составила 63 кв.м.

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