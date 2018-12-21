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Школьница в Экибастузе отравилась из-за испорченной розетки

Девочка попала в больницу.

Фото : Открытые источники21 декабря 2018, 20:55

Десятилетнюю экибастузскую школьницу прямо с уроков увезла "скорая". У ребенка диагностировали отравление продуктами горения, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь управления здравоохранения павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

Девочка попала в больницу, как выяснили медики, из-за короткого замыкания розетки, отравившись продуктами горения.

"Вчера в городе Экибастуз был вызов из школы номер двадцать один в связи с отравлением. В классе закоротило розетку, после этого девочке 2008 года рождения стало плохо, то есть у нее отравление продуктами горения легкой степени", — сообщила пресс-служба медицинского ведомства.

Ребенка доставили в городскую больницу Экибастуза.

Информации о том, будет ли проведена проверка электрической проводки в школе, не поступало.


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