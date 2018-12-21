В Раде попросили Порошенко объявить войну России

Проект обращения с просьбой разорвать дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение и объявить войну внес депутат Виталий Куприй.

В Верховную Раду Украины внесен проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с просьбой объявить войну России. Сообщение об этом появилось на сайте украинского парламента в пятницу, 21 декабря.

Указывается, что проект обращения с просьбой разорвать дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение и объявить войну России внес депутат Виталий Куприй.

Пояснительной записки к документу на сайте украинского парламента опубликовано не было.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил невозможность объявления войны России тем, что Украина не может противостоять ядерному государству.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией землями. Кроме того, Киев не признает законным референдум об отделении Крыма и считает полуостров аннексированным.

Источник: Lenta.ru

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