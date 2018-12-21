"Сарыарка" переиграла "Ладу"
Итог матча: "Сарыарка" — "Лада" 3:1
Фото : Vseprosport.ru21 декабря 2018, 21:49
В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с тольяттинской "Ладой", сообщает Zakon.kz сообщает Sports.kz.
Счет в игре был открыт только к концу второй двадцатиминутки усилиями тольяттинца Александра Тимирева. В третьем отрезке игры Константин Соколов, Дмитрий Желнеровский и Артур Сарваров принесли победу карагандинцам.
23 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с самарским ЦСК ВВС.
"Сарыарка" — "Лада" 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4951200-58ba7b4f9e78e8ff55471ef789b7d95c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...