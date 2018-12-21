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"Сарыарка" переиграла "Ладу"

Итог матча: "Сарыарка" — "Лада" 3:1

Фото : Vseprosport.ru21 декабря 2018, 21:49

В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с тольяттинской "Ладой", сообщает Zakon.kz сообщает Sports.kz.

Счет в игре был открыт только к концу второй двадцатиминутки усилиями тольяттинца Александра Тимирева. В третьем отрезке игры Константин Соколов, Дмитрий Желнеровский и Артур Сарваров принесли победу карагандинцам.

23 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с самарским ЦСК ВВС.

"Сарыарка" — "Лада" 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)


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