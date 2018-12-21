Смерть слесаря, погибшего под бетонной плитой, расследуют в Акмолинской области

Родственники утверждают, что и раньше Тохтара привлекали на разные работы, далекие от его специальности.

В Акмолинской области разбираются в причинах трагической гибели молодого мужчины. Он погиб при разборе заброшенного военного городка вблизи райцентра Державинск. По версии родственников, обычного слесаря без строительных навыков туда отправил директор коммунального предприятия. Теперь он все отрицает, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В семье Ахметжановых траур. 40 дней назад погиб кормилец – молодой отец и супруг Тохтар. Погиб нелепо и при невыясненных обстоятельствах. Ольга Ахметжанова в 20 лет стала вдовой.

- Я прошу помощи у всего народа, у СМИ, чтобы не осталась смерть моего мужа просто безнаказанной, сошла с рук. Ему всего 26 лет, мы все остались сиротами без него, - говорит вдова Ольга Ахметжанова.

Тохтар Ахметжанов работал слесарем на коммунальном предприятии. Но в тот роковой день почему-то оказался в заброшенном военном городке. Когда-то близ райцентра Державинск располагалась ракетная дивизия. Здания до сих пор полностью не разобрали. Местные жители даже не знают, кому они теперь принадлежат. По одной версии, Тохтар упал с высоты, по другой – его придавило бетонной плитой.

- Не знаю, как он там оказался. Он не мог исполнять эту работу, у него нет допуска быть стропальщиком, и работать на этом объекте он не мог, потому что он являлся слесарем «Коммунсервиса». Как он оказался там, я не знаю, - продолжает женщина.

Родственники утверждают, что и раньше Тохтара привлекали на разные работы, далекие от его специальности. Но руководство предприятия ни в чем не сознается и стоит на своем: в военный городок никого не отправляли, что там произошло, не знают.

Игорь Стрымбовский, директор ГКП "Коммунсервис":

- Он отпросился у меня, пришел, у меня, говорит, есть свои вопросы домашние. - А другие почему работали работники ваши? - Никто там из моих работников не работал.

Полиция в этом деле еще разбирается. Сторож соседнего предприятия подтвердил, что видел технику. Как предполагают родственники, бетонная плита сорвалась со стрелы крана и придавила Тохтара. И был он там не по собственной воле, а по указанию руководства.

За нарушение техники безопасности на производстве в коммунальном предприятии, понятно, отвечать не хотят. О гибели человека директор даже не сообщил в инспекцию по труду. И за это уже точно будет наказан штрафом до 200 МРП.

- За сокрытие несчастного случая он будет привлечен к административной ответственности. От супруги заявление поступило к нам 5 декабря, 6 декабря был вынесен приказ, и комиссия начала свою работу, - говорит руководитель отдела управления по инспекции труда Акмолинской области Жылкайдар Бейсенбаев.

Родственники погибшего намерены разобраться в ситуации до конца. Год назад на этом же предприятии при схожих обстоятельствах погибли 2 человека. Тогда это признали несчастным случаем.

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