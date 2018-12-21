Казахстан и Узбекистан могут запустить в феврале Silk visa

Общей визой заинтересовались также Таджикистан и Кыргызстан. К проекту могут присоединиться Азербайджан и Турция.

У Казахстана и Узбекистана появится свой аналог шенгенской визы. Называться она будет "Silk visa" - отсылка к Великому Шёлковому пути. А запустить ее планируют уже в феврале. Об этом сообщает узбекский комитет туризма, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

О том, что центральноазиатскому региону нужна своя виза, ранее говорила сенатор Дарига Назарбаева. С помощью "шелкового" разрешения правительства двух стран планируют облегчить жизнь туристам. С одной пометкой в паспорте иностранцы смогут посещать, к примеру, Астану, Алматы, Туркестан, а затем без дополнительных отметок отправляться в Самарканд и Бухару. По информации узбекских властей, общей визой заинтересовались также Таджикистан и Кыргызстан. К проекту могут присоединиться Азербайджан и Турция.

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