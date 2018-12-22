Бейбит Назаров проиграл в главном бою "Titan FC 51"

В турнире прошло девять официальных боев и четыре неофициальных.

В многофункциональном комплексе Almaty Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА "Titan FC 51", сообщает Zakon.kz со ссылкой на инфоцентр Алматы.

В главном бою вечера боец клуба Alem Fighters Бейбит Назаров (14-3) единогласным решением судей проиграл американцу Мартину Брауну (12-5) и не смог завоевать титул временного чемпиона в легком весе (70,3 кг), обладателем которого уже является Мартин Браун.

В другом титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе (57 кг) казахстанец Казбек Ашимов (13-3) также не смог одержать победу над Хуаном Пуэрта (15-6) из Колумбии.

Стоит отметить, что в турнире прошло девять официальных боев и четыре неофициальных. В нем приняли участие 18 спортсменов из Казахстана, России, США, Колумбии, Китая, Бразилии, Азербайджана, Кыргызстана, Германии, Ямайки и Голландии. Честь нашей страны помимо Казбека и Бейбита защищали Сырым Бектурсын, Салауат Бейсенханов, Руслан Камзаев, Нуржан Туткаев и Айбек Нурсеит. Только Руслану Камзаеву удалось огорчить своего соперника из России Игоря Пестерева.

- Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за хорошую поддержку. К сожалению, нашим бойцам не дали победу, но это не конец. Мы хотим подать в суд решение судей, поскольку были нарушения в ходе боя. Бейбит не проиграл, решение здесь спорное. Будем добиваться справедливости, - отметил организатор турнира Ардак Назаров.

Добавим, что данное событие транслировалось в 150 странах мира. Его сегодня посетило около 9 тысяч человек.

Организаторами выступили Международная организация "Titan FC" и спортклуб "Alem fighters" при поддержке акимата города Алматы.

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