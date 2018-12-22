Служители Тауэра вышли на забастовку впервые за 55 лет

Самая длительная забастовка – 24-часовая – пройдет 8 января.

Церемониальные стражи лондонского Тауэра вышли на забастовку из-за изменений в пенсионных выплатах. Решение об акции протеста было принято на голосовании в профсоюзах, сообщили в организации.

Поддержали идею проведения забастовки 91 процент участников профсоюза.

Пикеты провели у исторических зданий Лондона, в том числе у Кенсингтонского дворца, дворцово-паркового ансамбля Хэмптон-Корт и Тауэра. Ожидается, что аналогичные акции проведут также 28 декабря и 2 января. Самая длительная забастовка – 24-часовая – пройдет 8 января.

Отмечается, что согласно новым правилам работники будут переведены на пенсионный план с взносами. Здесь не учитывается размер последней зарплаты, и в итоге окажется, что окончательные пенсии будут меньше, чем раньше.

В последний раз стажа выходила на забастовку в начале 60-х. Тогда они пытались добиться повышения оплаты труда на 25 шиллингов в неделю (три фунта).

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