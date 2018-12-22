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Ученые узнали, чем опасны остатки кремов на одежде

Опасность представляют даже косметические продукты, не содержащие парафин.

Фото : © СС0 Public Domain22 декабря 2018, 07:27

Ученые сообщили о рисках использования косметических продуктов для сухой кожи. Остатки кремов могут накапливаться в одежде и делать ее легковоспламеняющейся при контакте с пеплом или искрами, пишет Росбалт.

Исследования показали, что опасность представляют даже косметические продукты, не содержащие парафин.

Эксперты советуют регулярно стирать одежду и постельные принадлежности. Также в скором времени производителей могут обязать наносить на упаковки косметических средств сведения о пожароопасности продукта.


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