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В Астане отменили занятия школьников

Это связано с холодами.

Фото : todayl.kz22 декабря 2018, 08:22

В субботу, 22 декабря, в школах Астаны отменили занятия для учащихся 0-9 классов первой смены в связи с ухудшением погодных условий, передает Zakon.kz со ссылкой на управление образования столицы.

В выходные в столице температура воздуха понизится до -32 °С.

22 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Температура ночью —30...-32 °С, днем –20...-22 °С.

23 декабря прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -23...-25 °С, днем -16...-18 °С.

24 декабря также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -26...-28 °С, днем -20...-22 °С.


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