О погоде на 22 декабря рассказали казахстанские синоптики

Сильные морозы ожидаются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской области.

На большую часть территории Казахстана будет влиять отрог антициклона, в связи сохранится морозная погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-23 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью и утром ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем - низовая метель. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с. В отдельном районе Актюбинской области усиление ветра 15 м/с.

Сильные морозы ожидаются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской области.

Погода в Алматы: -4°, частично облачно.

Погода в Астане: -22°, частично облачно.

Полный прогноз погоды на 22 декабря.

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