Шымбулак, AFD plaza и "Золотые ведра": в ФПК назвали самые дорогие объекты от БТА банка

Все эти объекты в скором времени обретут новых владельцев.

Элитные земельные участки, бизнес-центры класса "А", машины и сельхозтехника. В фонде проблемных кредитов в эксклюзивном интервью нашему телеканалу назвали самые крупные и дорогие объекты, полученные от БТА банка. В списке активов столичный комплекс "Алтын орда" или как его называют в народе "Золотые ведра", коммерческие здания в центре Алматы и горнолыжный курорт "Шымбулак". Сделка на 2,6 триллиона тенге завершилась в этом году. Теперь фонду предстоит реализовать имущество, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Многоэтажные дома, бизнес-центры, бутики, элитные земельные участки. Все эти объекты в скором времени обретут новых владельцев. Вопрос лишь в цене. Помимо недвижимости на торговые площадки выставят автомобили, спецтехнику и действующие компании. Всего свыше 1000 объектов. Стоимость каждого из них в фонде проблемных кредитов назвать затруднились, потому что точная цена определится после торгов, с учетом предложений потенциальных покупателей.

Даулет Бакберген, председатель правления АО "Фонд проблемных кредитов":

- Есть коммерческие здания, в Алматы несколько известных класса "А", по которым наполняемость хорошая, думаю, что по ним конечная цена будет тоже высокая. Есть в портфеле менее 1% движимое имущество, это спецтехника, автомобили , сельхозтехника, которую нам надо максимально быстро продавать. Техника обладает высокой амортизации, поэтому я боюсь где-то какое-то движимое имущество, возможно, будет продано за бесценок.

То, что точно не уйдет за бесценок - знаковые объекты, уверены в фонде. Один из самых известных казахстанцам - горнолыжный курорт "Шымбулак". На него фонд имеет права требования по задолженности. Был ли он заложен в банке, в фонде не говорят, ссылаясь на коммерческую тайну. Но известно, что кроме выкупа у фонда, новому владельцу придется вложить в курорт немалую сумму.

Даулет Бакберген, председатель правления АО "Фонд проблемных кредитов":

- Для Шымбулака необходим большой объем инвестиций капитальных, по разным оценкам около 500 млн. долларов для того, чтобы вдохнуть новую жизнь, чтобы получить новый курорт мирового стандарта. Это право требования, к нам перешел заем из портфеля БТА. На сегодня мы ведем работу по реструктуризации данного займа. Но главная задача совместно с акиматом это найти стратегического инвестора.

В списке активов, подлежащих реализации, немало пустующих или простаивающих годами коммерческих площадей и участков. Дальнейшая судьба этого имущества также будет зависеть от успеха переговоров фонда с акиматом. Один из участков находится в элитном районе Алматы. Пустующая больше 8 лет земля превратилась в свалку, говорят владельцы ближайших домов.

Аскар Тулеев, заместитель директора туристического агентства:

- Есть строительный мусор, остался, там есть матрац, там БОМЖи ночуют. Здесь под снегом несколько куч, это мусор, который скидывают частники. Даже лежал труп осла неделю или больше. Мы хотим здесь сделать небольшой палаточный городок. Все туристы, которые приезжают к нам, чтобы у них была возможность приготовить еду, чтобы была охраняемая территория, свет, душевые кабины. Основную часть мы хотим сделать для велосипедистов, чтобы это был велосипедный парк.

Непросто будет реализовать и залоговые квартиры, рассказывают в фонде. Дело в том, что в 70 квартирах, подлежащих изъятию, живут их бывшие владельцы. Выселять их в фонде не собираются, но намерены заключить соглашения по аренде или выкупу жилплощади. Начать тотальную распродажу активов фонд проблемных кредитов планирует в начале следующего года на электронных торговых площадках.

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