В Казахстане не хватает жилья для реализации программы "7-20-25"

Наиболее остро дефицит ощущается в регионах.

В Казахстане не хватает жилья для реализации госпрограммы "7-20-25". Об этом в Астане на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил председатель правления компании "Баспана" Кайрат Алтынбеков, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Наиболее остро дефицит ощущается в регионах. При большом количестве желающих купить квартиру в ипотеку не во всех городах страны могут предложить достойную площадь. Для улучшения ситуации "Баспана" намерена вложить собственные ресурсы в возведение жилых домов.

Кайрат Алтынбеков председатель правления АО "Ипотечная организация "Баспана":

- По программе "7-20-25" наблюдается определенный дефицит жилья, но при этом, как мы уже говорили, мы выделяем дополнительно 150 миллиардов тенге на строительство по программе "7-20-25". Также могу сказать о том, что сейчас мы наблюдаем тенденцию, что строительные компании включаются в строительство жилья, соответствующего параметрам "7-20-25".

На сегодня в Казахстане уже приняты больше шести тысяч заявок на продажу квартир через ипотеку "7-20-25". Планируется выдать жилищных кредитов на 45 миллиардов тенге. Среди регионов больше всего заявок одобрили в Астане, Алматы, Восточном Казахстане, Мангистауской, Акмолинской и Актюбинской областях.

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