В настоящее время в городе Алматы насчитывается более 403 тыс. бытовых потребителей, использующих природный газ.

В алматинском производственном филиале АО "КазТрансГаз Аймак" прокомментировали ситуацию со счетами алматинцев за газ, передает Zakon.kz.

В настоящее время в городе Алматы насчитывается более 403 тыс. бытовых потребителей, использующих природный газ. Из них у части абонентов установлены приборы учета газа (частный сектор), тогда как другие, при отсутствии прибора учета газа, осуществляют расчеты по нормам потребления, утвержденным акиматом г. Алматы, а именно: на приготовление пищи – 10 м3 на 1 человека в месяц, на отопление - 7 м3 на 1 м2 жилой площади при отсутствии центрального отопления.

Ежегодно у определенного количества потребителей истекает срок поверки индивидуального прибора учета. И в этом году счета с начислениями по нормативу получили потребители, у которых подошел срок поверки прибора учета, а также абоненты, у которых он истек. На сегодняшний день, по данным абонентской базы срок межповерочного интервала истек у 12025 лицевых счетов, из них: на замену индивидуальных приборов учета (ИПУ) – 5593 л/с, на поверку ИПУ – 6432 л/с. При этом с заявлениями на поверку обратились только около 700 абонентов (5,8%).

Предупреждения о необходимости проведения поверки приборов учета газа направлялись потребителям с июня месяца 2018 года. В связи с ненадлежащей реакцией со стороны потребителей последовал рост количества абонентов с неповеренными, либо просроченными приборами учета газа. Подробная таблица приведена ниже.

Согласно пп.4) п.11 Договора розничной реализации товарного газа бытовым потребителям, опубликованного в газете "Вечерний Алматы" 30.04.2016 года, "бытовой потребитель обязан нести ответственность за сохранность, целостность, техническое состояние и поверку приборов учета газа, а также целостность его пломб".

Cвоевременная поверка ИПУ является обязанностью потребителя. Однако, в целях предупреждения образования дебиторской задолженности, а также начислений по норме потребления, за два месяца до истечения срока межповерочного интервала ИПУ потребителю указывается в квитанции о необходимости поверки газового счетчика. Также эту информацию можно получить самостоятельно посредством мобильного приложения АО "АЛСЕКО".

"Потребитель обязан сделать поверку счетчика газа. Обычно потребители не спешат реагировать даже на уведомление. Если уведомление получили в теплое время года, они спокойно платят по нормативу 10 м/куб на человека для пищеприготовления. Это примерно, если в доме проживают два человека, в месяц около 700 тенге. А с наступлением холодов кроме норматива на пищеприготовление, надо платить по нормативу на отопление. Норматив на отопление 7 м/куб газа на 1 м/кв. Если потребитель проживает в доме с площадью 100м/кв., то по нормативу выходит примерно 12400 тенге. Увидев в квитанции вместо летних 700 тенге, 12400 тенге, потребители разом идут в ЦОНы, расположенные в здании АРЦ (алматинский расчетный центр). Если учесть, что количество получивших уведомление с мая месяца, более 12 тыс. потребителей, можно представить, сколько человек с началом отопительного сезона, пришли в спецЦОН", - сообщили в алматинском производственном филиале.

Согласно пункту 17 Типового договора розничной реализации товарного газа бытовым потребителям, опубликованного в газете "Вечерний Алматы" 30.04.2016 года, при просрочке срока поверки прибора учета бытового потребителя расчет за потребленный объем газа производится по действующим нормам потребления с даты истечения срока поверки. Перерасчет по показаниям прибора учета производится при условии положительных результатов поверки, но не свыше месячного срока.

Алматинский производственный филиал рекомендует своевременно производить поверку приборов учета. Также во избежание прекращения поставки газа потребителям необходимо производить оплату за поставленный товарный газ в установленные сроки (до 25 числа следующего за расчетным).

Также в пресс-службе алматинского производственного филиала сообщили, что замена прибора учета газа осуществляется за счет потребителя. Стоимость замены/поверки газового счетчика определяется с учетом объемов выполняемых работ и материалов, используемых для данных работ, на период замены или поверки прибора учета газа, а также типа заменяемого/поверки ИПУ.

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