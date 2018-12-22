В Актобе отметили Международный день борьбы с коррупцией

Б.Сапарбаев и А.Шпекбаев наградили благодарственными письмами актюбинцев, отличившихся весомым вкладом в формирование антикоррупционной культуры области.

В пятницу, 21 декабря, в Актобе прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В нем приняли участие председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, аким области Бердыбек Сапарбаев, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Фатима Жакыпова, председатель отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Мирболат Жакыпов, акимы городов и районов области, руководители областных государственных и правоохранительных органов, члены специальной мониторинговой группы и общественники.

"С первых дней Независимости Главой государства проводится планомерная политика по искоренению коррупции. В последние годы для ликвидации бытовой коррупции все больше государственных услуг переводится в электронный формат. В Актобе с этой целью работают центры обслуживания населения, открыт Центр миграционных услуг и чуть больше года назад "Народная канцелярия", где граждане могут получить свыше 600 видов различных государственных услуг. С начала этого года "Народная канцелярия" обслужила более 350 тысяч человек. Наша главная задача – качественно исполнить все поручения Президента по искоренению коррупции, для этого государственные органы и гражданское общество должны работать сообща. При этом, важно уделять особое внимание антикоррупционному воспитанию детей", - отметил в приветственной речи аким области Бердыбек Сапарбаев.

В свою очередь, Алик Шпекбаев дал высокую оценку уровню организации антикоррупционной работы в Актюбинской области.

"Сегодня мы с акимом области приняли участие в открытии и подписали Устав проектного офиса "Ақтөбе – адалдық алаңы". Его главная цель – кардинальное искоренение бытовой коррупции. Это многообещающий проект, и я надеюсь, что в его качественной реализации, наряду с государственными органами, примут активное участие и представители общественности. В целом, по итогам двухдневной рабочей поездки могу сказать, что антикоррупционная деятельность в Актюбинской области имеет системный и комплексный характер. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что по итогам 11 месяцев этого года в области сложился один из самых низких уровней коррупции по стране", - отметил глава Агентства.

В продолжение мероприятия Б.Сапарбаев и А.Шпекбаев наградили благодарственными письмами актюбинцев, отличившихся весомым вкладом в формирование антикоррупционной культуры области.

Также были подведены итоги марафона-эстафеты "Адал жол - Честный путь" и областного конкурса среди журналистов на лучший антикоррупционный материл. Победителями в разных номинациях стали корреспондент МИА "Казинформ" Самал Ендибаева, корреспондент телеканала "Хабар-24" Аксауле Байменшина, корреспондент газеты "Ақтөбе" Арайлым Нурбаева, корреспондент информационного сайта "Bnews" Баян Сагимбева.

В другом конкурсе департамента АДГСПК на выявление лучшего городского, районного аппарата акима призовые места были присуждены Хобдинскому, Байганинскому и Темирскому районам.

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