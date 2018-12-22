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Самолет Air Astana не долетел до Атырау из Франкфурта

Пришлось совершить экстренную посадку в Уральске.

Фото : abctv.kz22 декабря 2018, 10:22

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Уральске из-за проблем с двигателем, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА.

В пятницу, 21 декабря, в 22.40 экипаж самолета, совершавшего рейс по маршруту Франкфурт - Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей.

В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершило посадку в аэропорту Уральска. На борту находилось 64 пассажира и 8 членов экипажа.

В настоящее время авиакомпания решает вопрос с размещением пассажиров в гостиницах Уральска. По данному факту начато расследование.


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