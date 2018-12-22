Самолет Air Astana не долетел до Атырау из Франкфурта
Пришлось совершить экстренную посадку в Уральске.
Фото : abctv.kz22 декабря 2018, 10:22
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Уральске из-за проблем с двигателем, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА.
В пятницу, 21 декабря, в 22.40 экипаж самолета, совершавшего рейс по маршруту Франкфурт - Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей.
В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершило посадку в аэропорту Уральска. На борту находилось 64 пассажира и 8 членов экипажа.
В настоящее время авиакомпания решает вопрос с размещением пассажиров в гостиницах Уральска. По данному факту начато расследование.
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