Во время рейда в Алматы изъято около тонны пиротехники

Опасная пиротехника не попала в руки горожан.

С 20 декабря сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы совместно с сотрудниками Департамента полиции Алматы, представителями партии "Нур Отан", прокуратуры, районных акиматов вышли на рейды по местам продажи нелегальных пиротехнических изделий с целью выявления некачественной пиротехники и упорядочения оборота пиротехнической продукции на территории города. В первый же день сотрудниками Департамента полиции изъято порядка 900 кг. контрафактной несертифицированной пиротехнической изделий. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

До новогодних праздников остается совсем немного времени. Главный атрибут Нового года - не только ель, но и пиротехника. В новогодние праздники ночное небо то и дело озаряют тысячи разноцветных огней. Дети взрывают петарды, балуются с салютами, взрослые от них не отстают. Салюты, фейерверки, хлопушки могут не только украсить праздник, но и принести трагедию.

Каждый год в преддверии праздников сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы проводят мероприятия, которые дают положительные результаты. Предприниматели стали сознательнее, продают в основном сертифицированную продукцию. Есть, правда, еще случаи продажи контрафактной пиротехники, но с каждым годом их становится меньше. Да и сами потребители стали более требовательны к своей безопасности, поэтому стараются покупать новогодние хлопушки только в специализированных магазинах.

Хочется еще раз напомнить, что, приобретая такой товар, важно соблюдать следующие меры безопасности: перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать:

- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

- способы безопасной подготовки и запуска;

- размеры опасной зоны;

- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

- текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на государственном и русском языках четким и хорошо различимым шрифтом.

Соблюдайте элементарные правила безопасности, и тогда праздник не будет омрачен, а принесет радость и веселье, напомнили в ДЧС г. Алматы

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