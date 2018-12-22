Два футболиста в России избили и ограбили женщину

Видео нападения попало на камеры.

В Рязани футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину.

Игроки напали на предпринимательницу в ночь на 18 декабря. По предварительной информации, футболисты находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападение игроки совершили после того, как увидели, что женщина забрала крупную сумму из банкомата. Молодые люди избили женщину, отобрали у нее телефон и 36 тысяч рублей (почти 200 тысяч тенге).

Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведет такой же срок под домашним арестом. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статье "Грабеж". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне он принял участие в трех матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодежной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.

Тем не менее, по словам генерального директора "Рязани" Вадима Бращина, в настоящее время эти игроки с командой не связаны.

"На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы", — сказал Бращин.

Источник: Чемпионат

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