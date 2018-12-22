В Атырау работников НПЗ наградили за профессионализм

Их высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд, безупречная работа и личный вклад в развитие АНПЗ были оценены по заслугам.

Отличный подарок ко Дню Независимости Республики Казахстан получили почти 40 работников Атырауского нефтеперерабатывающего завода - их высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд, безупречная работа и личный вклад в развитие АНПЗ были оценены по заслугам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

О некоторых из них мы расскажем отдельно. Почетной грамотой Министерства энергетики РК награждена инженер по подготовке производства отдела производства и транспортировки нефтепродуктов Наталья Каримова.

Наталья пришла на завод в 1982 году товарным оператором третьего разряда. Общий стаж работы на заводе – 37 лет, из которых 34 года Наталья проработала в четвертом цехе - товарно-сырьевом, который сегодня называется "Производство и транспортировка нефтепродуктов". Как понятно из названия, цех занимается приемом, хранением, отгрузкой нефтепродуктов. За годы работы Наталья освоила много смежных профессий - работала машинистом технологических насосов, оператором по учету нефтепродуктов, диспетчером завода.

Даже в личной жизни Натальи завод сыграл важную роль – именно здесь она познакомилась с мужем - работали в одну смену, стали общаться. Он приехал после Уфимского нефтяного института на отработку, остался здесь, и до сих пор продолжает работать на заводе. Оба их сына закончили Уфимский государственный университет, младший - доцент кафедры трубопроводов этого ВУЗа, кандидат технических наук, пишет докторскую, старший - работает в Казахстанском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте заведующим отделом разработки нефтяных месторождений. Есть две внучки - Милана и Регина. В скором времени семьи обоих сыновей ждут пополнения. Наталья всегда была активной общественницей, 27 лет работала председателем цехового комитета, профкома завода. Наталья с мужем не раз вносили рационализаторские предложения, которые были внедрены и улучшили работу цеха. Много времени уделяет работе с молодежью.

"В последние пять лет в связи с модернизацией завода появились новые технические объекты, к примеру, парк хранения и налива - наливаем бензол и недавно начали наливать параксилол. Приходит молодежь, мы их обучаем. Молодежь у нас хорошая, продвинутая, тянущаяся к знаниям" - рассказывает Наталья Каримова.

Через полгода Наталья собирается уйти на пенсию, посвятить свое время внукам. "Ухожу с легким сердцем. Мне всегда нравилось работать на заводе, никогда не хотелось уйти, хотя были возможности - я не карьеристка, больше ценю стабильность, а здесь прекрасный коллектив, грамотное руководство. Я много сделала и поэтому довольна. Но, считаю, нужно уходить вовремя, уступать свое место молодым. Заводу дальше работать и процветать" - желает Наталья.

Благодарственного письма акима Атырауской области и Нагрудного знака "Экология үздігі" удостоился заместитель начальника объектов водоснабжения и водоотведения ТОО "ЭнергоТЭК"Иван Байкеев.

Иван Юсупович закончил профессионально-техническое училище по специальности "Аппаратчик широкого профиля" и на завод пришел после службы в армии в Дальневосточном военном округе, в июле 1991 года слесарем четвертого разряда по ремонту оборудования в восьмой цех. И вот уже 27 лет работает тут. Закончил Атырауский Институт Нефти и Газа "без отрыва от производства". Работал на разных должностях - машинистом технологического оборудования, оператором, а потом старшим оператором установки водоблока, начальником установки водоблока, заместителем начальника цеха по производству. С женой познакомился тоже на заводе – раньше она работала там экономистом. Сыну Дамиру 13 лет, он ученик восьмого класса технической гимназии с углубленным изучением английского языка, дочке Айдане два года. Свободное время Иван Юсупович уделяет семье, читает книги, изредка выбирается на рыбалку, хотя не является заядлым рыбаком. Много внимания уделяет обучению молодежи, передаче накопленного опыта. К работе относится со всей серьезностью.

"Цех водоснабжения и водоотведения ответственен за прием стоков завода, очистку сточных вод и водоснабжение - оборотное и обеспечение технической водой на противопожарные нужды завода. В связи с модернизацией работы прибавилось, увеличилось количество объектов. Мы следим за состоянием, постоянно ведем контроль за состоянием стоков, чтобы не допустить сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ", - объясняет Иван Байкеев.

Оператор технологической установки шестого разряда переработки нефти и глубокого обессеривания нефтепродуктов Нуржан Кадыров получил Медаль "Ерен енбегi ушiн" из рук акима Атырауской области Нурлана Ногаева. Нуржан Есенович работает на заводе уже 28 лет. С теплотой рассказывает о своих наставниках - начальнике цеха Викторе Ивановиче Лебском, старшем операторе Юрии Степановиче Таршилове, Юрии Тимофеевиче Милехине, благодарен им за полученные знания и навыки. Уверен, что человек всю жизнь должен учиться. Нуржан Есенович признается, что за эти годы завод стал его вторым домом, здесь когда-то работал его отец, Есен Кадыров, здесь же трудится старший брат Нуран Кадыров. Нуржан Есенович никогда за карьерой не гнался – считает, что он на своем месте, занимается тем делом, которое знает "от" и "до" и любит. У Нуржана Есеновича двое взрослых сыновей Бекжан и Саламат и дочка-школьница Минаш. Жена работает медиком в поликлинике.

Нуржан Есенович не скрывает своей гордости за полученную награду: "Это моя первая награда, все меня поздравляют – коллеги, друзья, родственники, дети и внуки. Мне трудно выразить свои чувства словами, я счастлив, мой труд заметили и оценили. Я всегда честно и добросовестно работал, а теперь мне хочется работать еще лучше, приложить все старания для процветания завода".

Поздравляем всех работников Атырауского НПЗ с полученными наградами, желаем здоровья, процветания и долгих лет жизни.

Серик Амозов

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