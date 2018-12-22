Жезказганский медеплавильный завод впервые за 10 лет заработал на полную мощность

Еще одним радостным событием для жителей Жезказгана стало открытие современного гипермаркета ULY DALA.

22 декабря Жезказганский медеплавильный завод ТОО "Казахмыс Смэлтинг" возобновил работу на полную мощность. Здесь была запущена вторая рудотермическая печь (РТП), передает Zakon.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

С 2009 года на предприятии функционировала только одна печь из-за недостатка сырья для полной нагрузки. Теперь, после долгого перерыва, завод вернулся к полноценному режиму работы.

При запуске второй рудотермической печи присуствовали аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и председатель правления ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай.

Поздравляя металлургов медеплавильного завода, глава региона отметил важность этого производства не только для нашей области, но и для всей страны.

- Если на протяжении почти десяти лет завод, работая в половину своей мощности, вырабатывал 100 тысяч тонн меди, то с помощью второй печи страна будет получать 200 тысяч тонн меди, - сказал Ерлан Кошанов. - Это стало возможным, в первую очередь благодаря открытию, разведке и разработке новых минеральных месторождений вокруг Жезказгана по поручению Главы государства. Думаю, перспектива очень большая.

На предприятии смогли расширить сырьевую базу. Это произошло в том числе и после ввода в действие новых горно-обогатительных объектов ТОО "Каз Минералс".

- Сегодня мы являемся свидетелями возрождения жезказганского медеплавильного завода. И в первую очередь я хочу поблагодарить Главу нашего государства за принятое в 2012 году решение пополненить рудно-сырьевую базу корпорации "Казахмыс", - отметил председатель председатель Совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding" Эдуард Огай. – Хочу также сказать большое спасибо коллективу завода - все это проходило на ваших глазах. В итоге производство у нас все начинает возрождаться и работать так, как было раньше.

Запуск в работу второй печи на ЖМЗ позволил создать около 600 новых рабочих мест. Общая численность персонала при работе двух печей составит более 2000 человек.

На сегодня проектная мощность завода - 220.000 тонн катодной меди в год. Надо отметить, что у ЖМЗ высокая степень сквозного извлечения меди в катоды – свыше 98%.

- Развитие жезказганского региона находится на особом контроле у Главы государства. Несколько лет назад, по поручению Президента, был проведен железнодорожный путь республиканского значения. Улучшается также строительная и дорожная инфраструктура данного региона: активно ведется жилищное строительство, ремонтируются дороги. В следующем году начнется строительство большого спортивного комплекса и школы для одаренных детей. Это все реализовывается в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию региона, - подчеркнул аким области Ерлан Кошанов. – Я думаю, если производство будет продвигаться вперед, то и социальные вопросы будут решаться.

Еще одним радостным событием для жителей Жезказгана стало открытие современного гипермаркета ULY DALA. Он отличается тем, что цены в нем намного ниже в сравнении с другими магазинами. "Кazakhmys Holding" инвестировал в строительство 2 млрд. тенге. Генеральным подрядчиком и оператором проекта является ТОО "ПИК "Ютария ltd".

- При создании этого объекта "Кazakhmys Holding" ставил целью заботу о семейном бюджете и здоровом питании. Мы сделали анализ цен на основные продукты. И снижение цен по основной потребительской корзине в нашем гипермаркете составило 28,7% в среднем. Этого достигли, благодаря прямой работе с производителями и поставщиками. Уже порядка 50 отечественных компаний поставляют в новый гипермаркет свою продукцию, - сказала руководитель ТОО "ПИК "Ютария ltd" Сауле Шауенова.

Для управления всеми процессами на этом объекте внедрили автоматические программы учета, программы расчета себестоимости продукции от ведущих мировых производителей, антикражных систем.

Гипермаркет ULY DALA расположен на оживленной трассе Жезказган – Сатпаев. Он рассчитан на большую проходимость – до 3000 покупателей в день. Благодаря открытию гипермаркета, было создано 180 новых рабочих мест.

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