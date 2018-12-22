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Продавец в Астане съела конфет на 10 тысяч и оштрафована на 50 тысяч тенге

Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.

Фото : из открытых источников22 декабря 2018, 12:52

Продавец магазина в Астане, используя свое служебное положение, съела набор конфет на общую сумму 9700 тенге. Об этом пишет МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.

Приговором районного суда №2 Есильского района девушке назначено наказание в виде штрафа в сумме 48100 тенге (ст.187 ч.1 УК).

Приговор вступил в законную силу.


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