Продавец в Астане съела конфет на 10 тысяч и оштрафована на 50 тысяч тенге
Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.
Фото : из открытых источников22 декабря 2018, 12:52
Продавец магазина в Астане, используя свое служебное положение, съела набор конфет на общую сумму 9700 тенге. Об этом пишет МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу суда.
Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.
Приговором районного суда №2 Есильского района девушке назначено наказание в виде штрафа в сумме 48100 тенге (ст.187 ч.1 УК).
Приговор вступил в законную силу.
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