В селе Коянды Акмолинской области вопрос обеспечения питьевой водой решается поэтапно

Сегодня в ставший пристоличным регион хлынул поток новоселов.

До какого-то времени у его жителей Целиноградского района не возникало проблем с водой. Здесь функционировала построенная во время целинной эпопеи система водоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на РСК Акмолинской области.

Сегодня в ставший пристоличным регион хлынул поток новоселов, стали строиться новые дома и предприятия, объемы потребления воды выросли в разы.

"Лет 5-7 назад буквально за ночь жители поднимали дома. То есть ставили фундаменты, стены, и когда приезжали органы власти, из акимата, участковые, они там лезли под бульдозер, под трактор. Это был большой резонанс. И в связи с этим власти, чтобы не раздувать социальную напряженность, пошли навстречу", - говорит аким Кояндинского сельского округа Айбек Есеев.

Трубы, проложенные 40-50 лет назад не выдерживали нагрузки, да и источники воды поисчерпались. Однако, благодаря принятым и реализуемым специальным программам по улучшению водоснабжения "Сапалы су", "Ак булак" и другим, положение стало выправляться.

"В селе Коянды система водоснабжения и блочно-модульная станция обеспечивают питьевой водой пока половину жителей. Водоснабжение остальной части села, а это около 2 000 домов, относится ко второй очереди строительства разводящих сетей водоснабжения. Полное обеспечение села водой было бы возможным, если бы не стихийная застройка, из-за узаконенности которой был скорректирован генеральный план развития села", - проинформировали в акимате Целиноградского района.

По информации УВП, теперь с учетом официальной численности населения в планах местного акимата разработать проект сетей водоснабжения второй очереди в 2019 году. Соответственно, после получения заключения госэкспертизы и утверждения суммы проекта начнется его строительство.

Кроме того, на сегодняшний день в селе проводятся работы по разведке месторождения запасов воды.

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